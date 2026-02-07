中國罕見召鄰國緊急會議「抗日」譴責高市！ 結果僅一國響應

國際中心／綜合報導

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事論」，中國隨後實施一系列抵制日本措施，引發中日關係緊張。（圖／翻攝自X平台 @XHNews）

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事論」，中國隨後實施一系列抵制日本措施，引發中日關係緊張。港媒披露，高市發言後的幾天內，中國立刻召集東南亞各國使節舉行了一場罕見的會議，希望為抗日行動爭取支持，但這場會議成效甚微，與會東南亞國家中，只有緬甸公開譴責高市言論。

港媒《南華早報》今日獨家報導，中國在去年底召見了大多數東南亞國家的駐華大使或其副使，並將該會議定調為：聽取地區各國對高市早苗言論看法的一個溝通管道。消息人士說法指出，在該場由一名副司長級官員主持的會議上，中方同時敦促各國應與北京站在一起，並支持中方對日本首相言論的立場，東南亞使節被告知，由於該地區國家在二戰期間曾是日本侵略的受害者，因此理應支持北京。

報導指出，這場由中國與駐北京的高階東南亞外交官舉行的「罕見會議」，就發生在高市早苗去年11月7日發表言論後的幾天，凸顯了中國為抗日行動爭取支持的力度。但這也顯示出中國外交的局限性。

報導表示，這場會議目前對北京而言成效甚微。唯一公開譴責高市言論的東南亞國家，只有在該地區視中國為最大靠山的緬甸。緬甸資訊部副部長去年11月22日表示：「高市的言論顯示其未吸取歷史教訓，對日本在亞洲犯下的罪行既無悔意也無責任感。」

政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）資深分析師Jeremy Chan指出，中國遊說東南亞支持的努力，與其近幾週接觸訪華的外國領導人（強調北京的「一個中國」政策）性質相似。他表示，中國正試圖孤立日本，並讓他們感覺到存在一個支持一中政策的統一戰線，而中國作為東南亞最大的貿易夥伴，希望利用巨大的影響力來動搖該地區。

Jeremy Chan還補充，北京正試圖通過援引共同的日本軍國主義受害經歷來尋找「同道中人」。但現實中，各國認識到世界已經改變，「重新審判或拖出歷史陰魂並沒有特別的用處。」他說：「東協（ASEAN）領導人只想盡可能遠離這場紛爭。」

即便如此，消息人士指出，北京仍在「微妙地」遊說各國支持。Jeremy Chan 表示，儘管中國說服東南亞國家譴責日本的努力可能失敗了，但在震懾其他國家、使其不敢向東京提供外交支持方面更為成功。



