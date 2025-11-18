中國美女歌手被指牽動高官「連環落馬」! 網友將她封為「反腐女傑」

近期中國政壇接連傳出高層人事震盪，而一位原本活躍於文藝與學界的女性，中國傳媒大學副教授伊麗媛，意外成為網路焦點。 圖:翻攝自X帳號@cskun1989

[Newtalk新聞] 近期中國政壇接連傳出高層人事震盪，而一位原本活躍於文藝與學界的女性，中國歌手伊麗媛，意外成為網路焦點。X 帳號 @cskun1989 聲稱，她「應該獲中紀委頒發反腐女傑稱號」，甚至有人將近期多名省部級幹部的落馬與她聯繫起來。雖然這些說法缺乏官方證實，但在網路上已掀起高度討論。

貼文指出：「傳媒大學副教授伊麗媛應該被中紀委授予反腐敗女傑的光榮稱號。好幾個部級幹部落馬都算是她的功勞……」。文中暗示，伊麗媛「背後牽動了某些更大的反腐線索」，與高層人事變動可能存在間接關聯。

上海市委原常委董雲虎是網路討論中最常被提及的人物之一。網路社群認為董雲虎在任期間的某些行為被放大解讀，甚至有人戲稱「董雲虎被伊麗媛盯上，仕途自此走下坡」。雖然這些說法無官方資料佐證，但在網路上廣泛流傳，形成鮮明的八卦色彩。

網路社群認為董雲虎在任期間的某些行為被放大解讀，甚至有人戲稱「董雲虎被伊麗媛盯上，仕途自此走下坡」。 圖:翻攝自X帳號@xinwendiaocha

吉林省委原書記景俊海也被網友列入揣測名單。部分 X 帳號與自媒體稱，景俊海在 2024 年調任全國人大教科文衛委副主任後，近期又有傳聞「被帶走、新舊帳一起算」，因此推測其變動與伊麗媛存在某種間接關聯。這類推測目前尚未獲得官方證實，僅屬網路爆料。

吉林省委原書記景俊海也被網友列入揣測名單。 圖:翻攝自X帳號@satohou1

西安市委原書記方紅衛則是網路討論中唯一與官方通報相符的落馬案例。許多網友認為，方紅衛被查的節奏「來得突然」，引發網友對「更大範圍的人事整頓」的猜測，也讓伊麗媛被網友們戲稱為「反腐女英雄」。

