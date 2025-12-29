中國美容業今年倒180萬家 麗豐-KY董座陳碧華：生存就是價值

麗豐董事長陳碧華表示，今年汰弱換強、優化門店體質後，明年將再展500家門店。並表明不會錯過AI時代的決心。(麗豐提供)

中國美容市場正經歷一場高度汰弱留強。深耕中國美容市場的麗豐董事長陳碧華表示，今年中國大陸美容市場的關店率逼近4成、約180萬家業者退場，資本退潮、消費回歸理性，留下來的不是聲量最大，而是站得最穩、最久的品牌。「生存就是我們的價值。」董事長陳碧華直言，多年來麗豐選擇在線下通路生根，如今在中國沿海主要城市，約9成女性認識旗下品牌克麗緹娜。她認為，能活下來，才有資格談品牌、談社會責任，也才有機會迎接下一個成長階段。

麗豐2024年起主動推動品牌升級與加盟體質調整，在門店汰弱換強後，今年加盟店數雖淨減近1成、目前約有4,000家左右，但營收影響控制在低個位數，單店客單價、消費頻率與回購率皆明顯提升。明年則重回擴點500家的目標。

董事長陳碧華坦言，1997年就進軍中國市場的麗豐，當時吃到了時代紅利，後來卻錯過互聯網紅利，不過線下深耕反而成為如今銜接O2O的重要基礎，「但我們不能再錯過AI。」

在數位與AI布局上，麗豐已於門店導入AI皮膚檢測與數據系統，協助留存顧客膚況與消費資料，並提升服務即時性與精準度。陳碧華指出，AI不只用於前端服務，更將改善內部流程與加盟管理，是公司長期扎根中國市場的重要底盤。力豐財務長葉建志則透露，幾個月前，公司便購買了80個AI智能機器人手臂，分別進駐克麗緹娜的重點旗艦店，開始用機器人手臂取代人力按摩。「美容師幫客人做臉的同時，機器人手臂可以幫忙按摩身體。」機器人手臂也將引進台灣門店。

麗豐今年簽下劉詩詩擔任全球代言人，更與「難哄」「蠻好的人生」兩強檔陸劇合作，加大品牌聲量布局。此外，並入選「2025福布斯中國美業卓越品牌TOP 100」與「亞洲品牌500強」。展望2026年，公司將深化AI應用、產品創新與高品質展店計畫，在市場回歸理性下，以品牌力與科技力打造可長期穿越景氣循環的競爭優勢。

