中國羽絨原料短缺、價格飆 民眾精打細算掀「翻新」潮
受到原料短缺，導致近年羽絨外套價格飆漲，不過中國年輕人不願意被宰肥羊，乾脆把羽絨外套拿去裁縫店改舊換新比較划算。目前裁縫店的訂單堆積如山，天天得加班到深夜，只是沒想到就有黑心業者趁著這波漲價亂象，販售劣質產品。
把舊的羽絨外套剪開，裝進新的布料，就獲得一件全新的羽絨外套，無論是麵包外套還是衝鋒衣款式，都能任君挑選。
中國裁縫師：「年輕人比往年要多一點，現在年輕人都選擇性價比高的，以前買的那種羽絨服都是挺貴的，他裡面的羽絨比現在的羽絨可信度還要高一點。」
時下中國年輕人精打細算，不願在羽絨外套價格瘋漲之際被宰肥羊，乾脆選擇找成衣工廠改舊換新比較划算。
中國裁縫店老闆：「這是從9月份開始到現在，全是訂單，有的還沒做出來，大概是1200件左右吧，因為排單比較多，大概要半個月。」
受到中國鴨鵝養殖數量持續減少的影響，即便裁縫店業者每天加班到深夜，訂單堆積如山，似乎也改善不了，羽絨原料的價格依舊維持高點。
許多中國製的羽絨外套價格明顯上漲，主要就是受到羽絨原料價格不斷飆破新高。以前鴨絨一噸只要17萬元人民幣，現在已經來到一噸58萬元；鵝絨更是誇張，一噸已經要將近100萬元。
不過就有黑心業者趁著這波亂象，選擇販售劣質產品，還打著原料漲價的旗號，跟著惡意漲價。中國羽絨服廠商（非當事業者）：「那這就在網上買的，這就叫飛絲，這就是大羽絨片攪碎，裡面摻雜有豬毛。」
絞碎過後的劣質羽絨容易產生粉塵，可能導致過敏甚至中毒，因此業者也不斷提醒，千萬別貪小便宜購買劣質產品，最後連健康都成問題。
