中國習俗好逼人？婚禮車遭人攔下討喜氣 要求「給50條菸」新娘崩潰痛哭

中國河北上演「當街搶劫」戲碼！一對新人準備搭乘婚禮車離開時，竟被一行人攔下，威脅「給50條菸」否則不走人，氣得新娘當場痛哭，雙方僵持近1小時後，新人無奈下只好「坐計程車」離開。對此，婚禮車隊司機透露，新人並未報警，目前婚禮車費用也尚未支付，引起網友質疑。

綜合中國媒體報導，事發於5日，河北一對新人準備搭乘婚禮車離開飯店，到新家舉行婚禮，豈料車輛停在飯店停車場時，竟遭人攔截。婚禮車隊司機表示，新娘不是當地人，近期暫住在飯店，當天新人將乘坐婚禮車回到新家，豈料一下樓時就被一行人攔截，並威脅「給50條普通香菸」，否則不讓車輛通行，相當於要求6千人民幣的紅包（大約2.6萬元新台幣）。

新郎一開始並沒有馬上拒絕，表示現場並沒有準備那麼多香菸，改成分送一人一盒，請求對方放自己一馬，不過攔車人並不同意，強調若沒有那麼多普通香菸，也可以改給10條高級香菸。然而，新人並不同意對方的條件，雙方僵持近1個小時後，2人只好搭乘計程車離開。

相關畫面可見，該婚禮車非同小可，被特別裝飾上各種玫瑰花，可見新郎為了此次婚禮相當重視，如今卻無法讓心愛的人坐上夢幻的婚禮車，也讓新娘直呼遺憾，當場崩潰痛哭。

婚禮車隊司機透露，新人認為結婚當天報警「不吉利」，也不想和攔路人有過多糾纏，因此當下棄車離開。至於婚禮車費用，司機表示目前尚未還清，等到婚禮結束後，會和婚顧公司進行對接。

據了解，中國有「攔婚車」的習俗，象徵向新人討個吉利，不過遇到如此獅子大開口的狀況，也引發網友抨擊，紛紛表示「跟碰瓷沒兩樣」、「為什麼不報警」、「這就是攔路搶劫了」、「這在浙江會被直接拘留了」。

有律師表示，該行為可能已經違反敲詐勒索罪，金額較大最高可處3年有期徒刑，若同時擾亂社會秩序，還可能構成「尋釁滋事罪」，情節嚴重者可判最高5年有期徒刑、拘役或管制，累犯者則將重判5~10年有期徒刑。



