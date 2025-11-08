中國習俗好逼人？婚禮車遭人攔下討喜氣 要求「給50條菸」新娘崩潰痛哭
中國河北上演「當街搶劫」戲碼！一對新人準備搭乘婚禮車離開時，竟被一行人攔下，威脅「給50條菸」否則不走人，氣得新娘當場痛哭，雙方僵持近1小時後，新人無奈下只好「坐計程車」離開。對此，婚禮車隊司機透露，新人並未報警，目前婚禮車費用也尚未支付，引起網友質疑。
綜合中國媒體報導，事發於5日，河北一對新人準備搭乘婚禮車離開飯店，到新家舉行婚禮，豈料車輛停在飯店停車場時，竟遭人攔截。婚禮車隊司機表示，新娘不是當地人，近期暫住在飯店，當天新人將乘坐婚禮車回到新家，豈料一下樓時就被一行人攔截，並威脅「給50條普通香菸」，否則不讓車輛通行，相當於要求6千人民幣的紅包（大約2.6萬元新台幣）。
新郎一開始並沒有馬上拒絕，表示現場並沒有準備那麼多香菸，改成分送一人一盒，請求對方放自己一馬，不過攔車人並不同意，強調若沒有那麼多普通香菸，也可以改給10條高級香菸。然而，新人並不同意對方的條件，雙方僵持近1個小時後，2人只好搭乘計程車離開。
相關畫面可見，該婚禮車非同小可，被特別裝飾上各種玫瑰花，可見新郎為了此次婚禮相當重視，如今卻無法讓心愛的人坐上夢幻的婚禮車，也讓新娘直呼遺憾，當場崩潰痛哭。
婚禮車隊司機透露，新人認為結婚當天報警「不吉利」，也不想和攔路人有過多糾纏，因此當下棄車離開。至於婚禮車費用，司機表示目前尚未還清，等到婚禮結束後，會和婚顧公司進行對接。
據了解，中國有「攔婚車」的習俗，象徵向新人討個吉利，不過遇到如此獅子大開口的狀況，也引發網友抨擊，紛紛表示「跟碰瓷沒兩樣」、「為什麼不報警」、「這就是攔路搶劫了」、「這在浙江會被直接拘留了」。
有律師表示，該行為可能已經違反敲詐勒索罪，金額較大最高可處3年有期徒刑，若同時擾亂社會秩序，還可能構成「尋釁滋事罪」，情節嚴重者可判最高5年有期徒刑、拘役或管制，累犯者則將重判5~10年有期徒刑。
產婦生女嬰不想養！下秒醫師竟抱走「送給親戚」 衛生單位開罰了
傻眼！中國雲南迪慶州一間醫院在幫一名產婦接生後，由於產婦不願撫養小孩，其中一名麻醉醫師就抱走女嬰，在整個就診環節中，醫院僅有分娩紀錄1張、產程經過單1張，且醫院無查驗產婦的身分資訊，也沒有門診、住院病例。當地衛生部門對醫院做出警告，並開罰1萬人民幣（換算約新台幣4.2萬）。鏡報 ・ 17 小時前
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜中國網紅「粥餅倫」（本名白獻英）因神似周杰倫而爆紅，近日卻自曝遭詐騙，損失4000元人民幣（約新台幣1萬7400元）。他在社群透...FTNN新聞網 ・ 1 天前
普發1萬元5日開放線上登記，不過已有人接到詐騙電話，損失價值300萬的黃金。一位民眾接到假冒郵局人員來電，表示身分證被盜用冒領普發現金，電話一路轉給假警察、假檢察官，謊稱案件涉及洗錢等刑案，要調查帳戶中的黃金來源，要求將黃金交給指定車手送交鑑定。25兩重黃金被收走後，該民眾卻因聯繫不上對方，才驚覺遭到詐騙，直呼太可恨。中時新聞網 ・ 10 小時前
說到骨質疏鬆併發症，脊椎壓迫性骨折是一個極其危險卻常被忽視的問題，但多數人並不知情，直到出現駝背變形或劇烈背痛才驚覺嚴重性！對此，陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師就來分享預防脊椎老化骨折的5大關鍵策略！ 1、預防骨質流失 骨質疏鬆是脊椎骨折的最大元兇！當骨密度像海綿一樣變得疏鬆時，脊椎就像酥脆的餅乾一樣脆弱。這類患者最恐怖的是輕微跌倒就會造成「壓迫性骨折」，不只劇痛難忍，還會導致身高急速縮短。統計顯示，65歲以上女性若骨密度T值低於-2.5，脊椎骨折風險高達70%以上，就像被掏空的大樓，一旦骨質大量流失，脊椎隨時可能崩塌！如果不及時補鈣，患者將面臨終身駝背、內臟壓迫的悲慘命運。 2、負重運動強化骨骼缺乏運動是骨質疏鬆的「隱形殺手」，當肌肉和骨骼缺乏刺激時，就像廢棄的房屋一樣快速老化。令人震驚的是，長期臥床或久坐的人骨質流失速度是正常人的3倍！不只脊椎變得脆弱，連輕咳嗽都可能造成骨折！每週至少3次負重運動，就像給骨頭「充電」一樣重要！ 3、維生素D3強化吸收維生素D缺乏是骨折的隱藏殺手。當體內維生素D不足時，鈣質就像沒有鑰匙的門一樣無法進入骨骼。最可怕的是，現代人長期室內工作，維生素D常春月刊 ・ 1 週前
日本今年因熊襲而死亡人數高達13人，創下自2006年有統計數字以來的新高，自衛隊在5日抵達秋田，並將和當地獵友會合作展開撲殺行動，不過卻引爆全日本保熊派的不滿，不少民眾打電話到秋田縣政府抗議，不過也有除熊派的民眾寄出激烈信件，辱罵公務人員「都是你們不好好撲殺熊，結果又有人被殺了！」鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
墾丁慶生天人永隔！他駕特斯拉0煞車 遭撞夫妻恐截肢EBC東森新聞 ・ 1 天前
[NOWnews今日新聞]鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真昨日離世，鴻海科技集團今（7）發聲明表示，全體鴻海人都感到非常不捨，也深感哀痛；初女士留下的影響與風範，將永被銘記。郭台銘昨在臉書哀痛宣布，媽媽郭...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
資深音樂人林隆璇的愛子林亭翰深耕演藝事業多年，能唱能演才華備受矚目。未料，林亭翰近日驚傳緊急動頭部手術，因傷勢太嚴重、怕家人擔心，他甚至瞞著爸媽入住醫院，開刀拿出血塊。鏡報 ・ 12 小時前
本月3日，關務署台北關黃姓巡緝課員，於搭乘長榮航空班機返台時，疑涉對一名女空服員性騷，還要求對方下機單獨接受行李檢查，並稱「只是給她一個小小的教訓」，之後航班抵台，該空服員赴航警局報案提告，對此，台北關回應指出，當時黃員正在休假期間，屬個人行為，目前案件已進入司法調查，會對黃員調整其職務，靜待司法調查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
跌倒是我國年長者事故傷害死亡原因第2名，防跌首要維持肌力與平衡，除了運動之外，也應攝取足夠熱量與蛋白質。不過國人雖然普遍知道蛋白質的重要性，飲食習慣中卻潛藏引發肌少症的風險——早餐蛋白赤字。營養師建議，早餐至少應攝取2份蛋白質，譬如200毫升豆漿就是1份蛋白質，搭配雞蛋、豆製品等，補足早餐蛋白質所需。幸福熟齡 ・ 4 天前
日本有流感疫情，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本流感流行現況為走向全面大流行，兩周前每家醫療機構...聯合新聞網 ・ 7 小時前
阮綜合醫院發生名醫怒告病患家屬！整起事件起源於11/5一名88歲母親因病由居服員陪同看診，隔天女兒闖進醫師診間要問媽媽的病情，醫師以沒掛號拒絕，豈料，該名女兒在診間外嘲諷醫師「是有多缺錢」；醫師怒告妨害名譽以及妨害醫療業務執行罪，且在個人社群發文表示，此人與其母親終身不得掛本人門診與收治住院於本人名下。太報 ・ 9 小時前
近日，多家在便利商店、購物中心等公共場所設置的加密貨幣自助機營運商，被加州監管機構要求支付數十萬美元罰款。加州金融保護與...世界日報World Journal ・ 1 天前
女明星紅毯造型總帶著巨大全網關注度，而「女明星無內褲走紅毯」更是長年盤踞話題榜的熱門關鍵詞。每當倪妮、楊冪等女星以貼身、高衩禮服亮相，網路總會掀起討論：她們真的會為了完美效果而「真空上陣」嗎？答案並非外界想的那麼刺激：真正撐住整場紅毯的，是近年在時尚圈走紅的「C字褲」。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
美國印第安納州（Indiana）近日發生一起死亡悲劇，一對清潔工夫妻事發當天前往新客戶家清潔時，卻因找錯地址，結果妻子剛到門前嘗試開門當下就遭屋內住戶槍擊身亡。警方獲報後到場時，確認夫妻倆並非入侵住宅，目前仍在尋找目擊證人及監視器畫面，全案始末仍待調查釐清。鏡報 ・ 1 天前
西非國家馬利局勢持續惡化，恐怖組織活動日益猖獗。據當地一家公司代表及安全消息人士證實，有5名印度籍員工遭到武裝分子綁架，事發地點位於馬利西部科布里附近。目前尚無任何組織宣稱對此次綁架事件負責。中天新聞網 ・ 8 小時前
根據多家阿根廷媒體的綜合報導，事發地點位於布宜諾斯艾利斯市區聖特爾莫（San Telmo）的一間知名餐廳。受害女子當時與約七至八位家人同桌用餐，將手提包隨手掛在座椅背後，當時氣氛熱絡，現場座無虛席，沒人注意到鄰桌的陌生女子。從餐廳內部監視器拍下的畫面可見，一名女子...CTWANT ・ 14 小時前
為鼓勵長者走到室外，從事健康的休閒娛樂並擴大生活範圍及社會參與，增進人際互動，嘉義市政府今(8)日舉辦長青健行活動，各里組隊60歲以上之長輩及家人一同組隊報名，近3000千位充滿活力的長輩和市民朋友一早齊聚博愛國小，市長黃敏惠帶領民眾一同暖身，為活動鳴槍，並一一向參加民眾加油。黃敏惠表示，很高興每年都能透過長青健行運動，鼓勵長輩們走出家門齊運動，看到長輩們熱烈參與，個個精神飽滿元氣十足，報名人數逐年增加，充滿欣喜。今年有近3千人參與活動，其中90歲以上的長輩有17人，活力十足，健康樂活，是幸福城市最佳的體現。黃敏惠提到，有長輩開心與她分享，自己是受「厝邊頭尾」相揪才來參加活動，走出家門發現真的心情不同，期待愛運動的習慣能成為風氣，帶領更多人走出家門，也期望大家能藉這個機會一邊欣賞北香湖公園美景、看見城市發展，並能認識更多的新朋友，擴大自己的生活圈，又能運動散步顧健康。本次活動結合崇仁醫護管理專科學校、嘉義市志願服務協會等團體，有42位學生及青壯年志工在市府號召下志願參與擔任工作人員，為長輩提供服務。除健走外，公園入口區設有19個宣導攤位，由市府與民間單位設攤，宣導內容包含警察局拒毒防詐台灣好新聞 ・ 5 小時前
（中央社上海7日綜合外電報導）創立於中國的電商巨擘Shein因販售兒童外型情趣娃娃爭議，已遭到法國暫停網路平台營運。法國首席外貿官員今天說，他已告知中國當局，Shein這類販售行為在法國「不可接受」。中央社 ・ 1 天前
（中央社首爾8日綜合外電報導）韓國2大公會「韓國勞總」、「民主勞總」今天分別在汝矣大路、東大門設計廣場（DDP）附近進行示威集會，其中韓國勞總喊出每週實行4.5日工作制；民主勞總則爭取勞動基本法。中央社 ・ 6 小時前