中國老翁鐵頭功太強！一頭撞倒年輕保全 他真的倒地不起

中國網友近日流傳一段影片，有一名老翁，與一名維持攤販商圈秩序的保全發生衝突，沒想到老翁一個鐵頭功，竟然讓年輕的保全倒地不起。

影像可見，一名老翁與一名年輕保全發生衝突，兩人互不相讓，接著老翁使出鐵頭功，用頭頂著保全的腹部，一路往前衝。保全在老翁鐵頭功的「發功」下，一直往後退，結果保全竟然直接倒地，甚至倒地不起。

附近圍觀民眾看到這個狀況後，議論紛紛，但保全真的再也沒有起來，一直躺在地上，後來有其他保全獲報前來，處理狀況，目前暫時未能知道這名保全狀況如何。不過這起事件，不僅引發現場民眾議論，也引來網友熱議，因為老翁的鐵頭功看似「軟弱」，大家都不解，怎麼會讓這名保全直接躺地。

現場就有民眾說：「現在年輕人就是這樣，想躺就躺了。」、「現在的人躺著都能睡。」另外有網友質疑，這名保全可能是在模仿「碰瓷」，這樣他就不會有任何事情，反而是老翁有可能被問罪。還有網友直呼：「保全這招高啊！老翁也不敢造次了。」、「真直接躺平了。」

許多人都認為，中國人較為冷漠，看到有人出事，多半會見死不救。英國薩塞克斯大學法學院副教授卜慶修（Qingxiu Bu）於 2016 年發表期刊文章，剖析中國社會對陌生人冷漠的原因。卜慶修認為，民眾對司法系統失去公信力、好人幫人反遭人勒索錢財等問題，甚至是以追求財富的利益考量為出發點，導致中國人民對社會的冷漠感。不過中國在2017年修訂俗稱的「好人法」，在中華人民共和國民法總則第184條規定，「因自願實施緊急救助行為造成受助人損害的，救助人不承擔民事責任」，來保障救人者的權益。

