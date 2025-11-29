中國老翁「便秘10多天」腸道堵死！口腔突「噴出1物」醫搖頭了

國際中心／巫旻璇報導

中國廣東深圳一名高齡男子長年深受便秘折磨，一直沒有特別在意，直到近日腹部脹痛到難以忍受，被家人緊急送往醫院，才驚覺病情已惡化。醫療團隊檢查後發現，他並非單純便秘，而是因為罹患乙狀結腸癌導致嚴重腸道阻塞，必須立即動手術，未料在麻醉插管的過程中，由於腸道完全被穢物塞死，導致腸內容物逆流至胃部，最終從口腔溢出。





醫師提醒，腸道阻塞的原因繁多，包括發炎、腫瘤、腸扭轉、沾黏、腸套疊、糞石堵塞甚至外力造成的狹窄等，若長期便秘遲遲不就醫，腸道壓力累積可能引發極端狀態。示意圖非關本新聞事件（圖／翻攝自Pexels）

根據中國媒體報導，廣東深圳胡姓老翁已超過10天沒有排便，起初沒有警覺，只覺得肚子越來越脹，直到疼痛劇烈無法忍耐才送醫。檢查後醫師判定腫瘤已完全堵死腸腔，導致腸段極度膨脹。廣州中醫藥大學深圳醫院肛腸科副主任醫師于林沖指出，患者腸道嚴重擴張、充血，且大量穢物堆積無法排出，導致麻醉插管過程中腸內容物逆流至胃部，最後又從口腔溢出。

老翁在麻醉時，腸中內容物逆流至胃，最終口腔噴出穢物。示意圖非關本新聞事件（圖／翻攝自Pexels）





老翁術後一度出現膿毒性休克，緊急送入加護病房觀察，所幸經過20多天治療後才逐漸恢復。醫師也提醒，腸道阻塞的原因繁多，包括發炎、腫瘤、腸扭轉、沾黏、腸套疊、糞石堵塞甚至外力造成的狹窄等，若長期便秘遲遲不就醫，腸道壓力累積可能引發極端狀態，如排泄物從口中逆流排出，嚴重時更可能危及生命，千萬不可輕忽持續性的排便異常。









原文出處：中國老翁「便秘10多天」腸道全堵死！手術突發逆流「口腔噴出1物」醫搖頭了

