中國老闆哀民宿損失87萬！微博網友留言酸爆

▲北海道一名中國籍民宿老闆稱因為高市早苗的涉台言論，訂單量腰斬、損失約新台幣87萬元，但中國網友並不心疼。圖為北海道函館。（圖／記者顏得智攝）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引起北京不滿，中日關係跌至谷底，大量中國遊客取消赴日旅遊。有中媒報導稱，一名在北海道經營民宿的中國老闆訴苦說「日本首相一句話，我的民宿訂單腰斬」，不過這篇報導在「微博」被許多中國網友狂酸：「他們的憤怒只是因為生意受影響」、「自作自受」、「你問這個老闆對華態度，別問他生意情況」。

日本媒體報導，主營面向中國遊客旅遊業的東日本國際旅行社，近幾日都在處理中國團客取消訂單的狀況，17日取消量佔整體訂單一成，到18日已經飆升到七成。副社長于金鑫（Yu Jinxin）坦言，每天都被取消訂單真的很痛心，無法預測影響會到什麼程度，真的很困擾。

愛知縣蒲郡市蒲郡酒店自16日起，也收到中國旅行社不斷發來取消訂單的通知，僅11月就被取消28個旅行團，合計約1000人次，而且都是在確認訂單、人數後才取消，還要求免除取消費用，讓飯店很為難。這間飯店的住客中有半數都是中國遊客。

中國媒體《鳳凰網財經》報導，一名在日本北海道二世谷（新雪谷）經營Wing Niseko民宿的中國籍老闆翟先生表示，短短數日，他旗下四家民宿的訂單取消量已達半數，最多一天能收到20多條退訂申請，直接損失超過人民幣20萬元（約新台幣87萬元）。按照日本的法規，他的民宿全年只能經營180天，雪季更是撐起來了90%的營收。這意味著這場退訂潮，幾乎掐住了翟先生的命脈。

翟先生向記者說，「國家紅線不能碰，這是我們的底線，哪怕最後100%的訂單都退了，再難也得硬著頭皮扛下來」。但他也稱，高市早苗暗示日本可能武力介入台海危機的言論，連日本朋友都深感不滿，「他們覺得，作為首相，這番言論有些過激，並不會帶來任何實際好處，甚至他們對高市早苗力推的擴軍計畫，也抵觸不已，擔憂國家重蹈戰爭覆轍」。

《鳳凰網財經》這篇報導，在中國社群平臺「微博」上引發網友熱議，「非常好，小日子一個冤魂都沒有，全是自作自受」、「他們的憤怒只是因為生意受到影響，並不是否認高市發表的涉台言論」、「你問這個老闆,對華態度，不要問他生意情況」、「明年宰回來嗎？」「明年可能倒閉了」、「然後呢？你想表達啥，它們那邊沒生意最好了」、 「果然在哪都是中國人騙中國人中國人掙中國人的錢」、「到有事的時候總冒出個什麼旅遊也民宿受損之類的，搞的好像打了勝仗一樣，人家不痛不癢，能吃能喝」、「中國人在日本賺中國人的錢給日本納稅？」

