中國耍流氓慘吃鱉！她笑揭是「台灣1戰術」養成：日本根本不吃這套

國際中心／林昀萱報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」挺台言論持續在中國延燒。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出旅遊、進口禁令抗議。不過打擊無效，高市內閣支持度還創下新高，財經網美胡采蘋直言，台灣一直以來的忍讓，讓中國以為自己可以像以前那樣耍流氓卻慘吃鱉，大呼「天道好輪迴，善惡終有報。」

胡采蘋8日深夜在臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」指出：「恐怕台灣在過去這些年，影響中共最大的地方，就是台灣一直以來的忍氣吞聲，養得中共誤以為全世界其他國家都會跟台灣一樣忍讓，結果就用對台灣的方式對日本，沒想到人家根本不吃這套。經濟牌都打不動了，過去也三番兩次傷害日本企業，還以為自己可以像以前那樣耍流氓。其實你沒有錢了，誰要忍你？」

胡采蘋接著表示，中國現在搞到高市內閣完全可以一往無前，軍火外銷、大型武器，甚至修憲都有可能，「你亂鎖定日本戰機，等於是拿把槍抵著人家的頭，這個世界上任何正常的國家都不會忍你。台灣長期的忍讓，結果反而養成中共的囂張，到處對著其他國家撒潑打滾。這不知道該說是一種柔性戰術，還是真的天道好輪迴，善惡終有報。」

