中國聚醯胺薄膜反傾銷案 經部初判產業有實質損害

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（中央社記者曾筠庭台北9日電）經濟部今天召開貿易救濟審議會，審議中國大陸特定聚醯胺薄膜反傾銷案產業損害，初步調查結果認定有合理跡象顯示國內產業已遭受實質損害，後續將移請財政部進行傾銷調查，財政部應於接獲通知翌日起70天內作成有無傾銷的初步認定，並決定是否臨時課徵反傾銷稅。

經濟部貿易署今天發布新聞稿表示，此案調查資料涵蓋民國111年1月至115年3月。調查發現，中國大陸特定聚醯胺薄膜進口量逐年大幅增加且持續降價，自114年起價格已低於國產品內銷價格。

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經濟部指出，面對低價進口競爭，國內業者於112年至113年間被迫跟進降價，以維持市場競爭力，但也導致內銷虧損擴大。到了114年，國內產業為避免虧損持續惡化，停止跟進涉案產品的價格戰策略，卻造成內銷量及市占率大幅流失，內銷虧損情況也未明顯改善。

經濟部表示，115年1月至3月期間，國內產業持續採取不打價格戰策略，並略微調升售價，加上生產成本下降，內銷虧損已有改善，但仍未能獲利，顯示中國大陸特定聚醯胺薄膜的傾銷進口，已對國內產業造成不利影響。

經濟部指出，依據「平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法」，國內反傾銷案件由財政部與經濟部分工辦理。其中，經濟部負責產業損害調查，財政部則負責傾銷調查，程序上須先由經濟部完成產業損害初步調查，若認定成立，再移請財政部進行傾銷初步及最終調查。

若財政部最終認定傾銷成立，經濟部將進一步展開產業損害最後調查，並將調查結果送交財政部，作為是否課徵反傾銷稅的依據。

經濟部表示，若後續進入產業損害最後調查階段，將進一步查證國內產業狀況，並蒐集課徵反傾銷稅對下游產業及整體經濟利益影響的各界意見，提供財政部關稅稅率審議小組參考。不過，隨著後續調查進行，也不排除因新增事實或分析結果而得出不同結論。（編輯：林淑媛）1150609