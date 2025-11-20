即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

海巡署本（11）月15日就中國舉行「聯合戰備警巡」執行巡戈，防止中國漁船進入我國海域；過程中，發生一台中國「閩東漁61227」漁船失火並用無線電VHF16頻道求救，新竹艦立即趕赴現場滅火，並戒護船上15名中籍船員，由附近另艘中國「閩霞漁01459」漁船安全接駁航離。對此，海委會主委管碧玲今（20）日受訪強調，要她不去救，她也做不到。





針對海巡船艦增派警力，是否為海委會因應情勢升溫以及人力緊繃，管碧玲今日上午受訪表示，由於新船一直造好，所以這一定要修好；主要是海巡需要新增人力 ，是因為有新的船建造。

廣告 廣告

另，就修編制部分，管碧玲說，其實海巡有很多同仁因制度問題做很多的犧牲，譬如警職跟文職的同仁待遇不一樣，因警職同仁有不一樣的加給；她舉例說明，就以擔任署長而言，便會失去其警職身份，而以艦長若願意到船上擔任艦長，且責任又重 ，對方也會失去警職身份。

綜合上述，管碧玲指出，所以要把不合理的部分做一個好的調整，所以會恢復原來只能夠用文職，但是事實上是警職同仁擔任的職務，譬如船上的艦長及幹部，「一定要修回他們的身份 ，這樣對他們才公平，所以和兩岸情勢緊張並不相關」。

至於，當被問到海巡署日前救援失火的中船一事，管碧玲強調，基於人道及海上安全，都必須這樣做，但是在執法的部分也沒有手軟；兩岸對峙的部分，當然心裡恨得牙癢癢，不應該這樣子不斷消耗量能、進行騷擾，這部分就是嚴厲譴責，「但是一碼歸一碼，人道救援的部分，你要我不去救，我也做不到，這一點希望大家都有共同的價值觀」。

原文出處：快新聞／中國聯合戰備警巡！海巡救援失火中船 管碧玲：要不去救我做不到

更多民視新聞報導

雪中送炭！中國突禁日水產 賴瑞隆籲高雄人「用行動支持」

直言鄭麗文、黃國昌「合作不會成功」 吳思瑤：互相利用，各懷鬼胎

黃國昌、鄭麗文互贈禮 他喊：這「玩意兒」vs.心機重

