中國聯合東南亞5國 打擊跨國電信網路詐騙
（中央社台北14日電）中國、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南聯合打擊電信網路詐騙犯罪部級會議今天在雲南昆明召開。據中方發布，6國執法部門共同簽署文件，將展開多國聯合打擊行動，集中清剿詐騙園區，全力緝捕涉詐人員，共同剷除電詐犯罪毒瘤。
據中國公安部發布，會議指出，當前跨國電信網路詐騙犯罪形勢嚴峻，極大危害區域經濟發展和社會安全穩定，嚴重侵害各國公民合法權益。中、柬、寮、緬、泰、越等6國執法部門要進一步深化國際執法合作，展開聯合打擊行動，集中清剿詐騙園區，全力緝捕涉詐人員，共同剷除電詐犯罪毒瘤，堅決保護各國公民生命財產安全。
中國公安部表示，此次會議是6國共同打擊跨國電信網路詐騙犯罪執法合作重要階段性成果，6國執法部門共同簽署了成果性文件。各方均表達了聯合打擊跨國電信網路詐騙犯罪的強烈意願，表示將共同推動落實成果性文件中達成的共識，展開多國聯合打擊行動，建立常態化協調機制，加強訊息共享，持續展開涉詐人員遣返移交工作，不斷提升打擊質效，共同維護地區安寧。
據發布，國際刑警組織、聯合國毒品和犯罪問題辦公室、瀾滄江-湄公河綜合執法安全合作中心作為觀察員參加會議。
新聞稿提到，今年以來，中、緬、泰三國建立三方協調機制，聯合對緬甸妙瓦底地區賭詐犯罪展開打擊清剿，緬方累計向中國遣返5500餘名犯罪嫌疑人。中緬警方組織展開聯合行動，對寮國金三角特區4個園區的電詐據點進行集中清剿，一舉抓獲600餘名犯罪嫌疑人。
新聞稿還提到，中越警方展開聯合打擊電信網路詐騙和賭博犯罪專項行動，成功抓獲犯罪嫌疑人149名。中柬警方加大聯合打擊力度，先後在柬埔寨抓獲犯罪嫌疑人2141名，柬方已將全部人員遣返移交中方。
中國公安部有關負責人表示，針對跨國電信網路詐騙犯罪的多國聯合打擊行動還在持續進行中，公安機關將以更大的決心和力度，不斷深化國際執法合作，持續推動聯合打擊行動向縱深發展，堅決剷除犯罪據點，全力緝捕犯罪嫌疑人。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1141114
