中國職棒出現山寨兄弟象？邱明玉：台灣恐失去舞台！

論壇中心／郭芳瑜報導

中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）即將開打，不過其中一支球隊「上海兄弟」的隊徽，與台灣球隊中信兄弟十分神似，引發球迷不滿。資深媒體人邱明玉在《台灣最前線》節目中指出，如果讓中國職棒發展成功，進而主辦國際賽事，台灣絕對是第一個被打壓的目標。

上海兄弟背後傳出是中信集團贊助，但中信育樂公司回應，兩者的隊徽相似，球團與營運團隊並不知情，也重申，一定是以台灣利益及球迷為最優先考量。邱明玉表示，辜仲諒很早之前就說過，想發展中國棒球，組成亞洲職棒聯盟，聽說他之前就有派他的特助，去扶植中國的少棒隊，「扶植學校的少棒隊就算了，現在變成在扶植地方的棒球隊」，而且棒球是我們的國球，哪一天中國的職棒真的被扶植起來，第一個當然打壓台灣，「到時候我們就沒有舞台了」。但邱明玉也重申，她希望這個傳言是假的，企業還是要有良心，「不然你真的是對不起台灣的球迷」。

原文出處：最前線(影)／中國職棒出現山寨兄弟象？邱明玉：一旦發展成功先打壓台！

