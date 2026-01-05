中國職棒啦啦隊滿滿「台」味 4位台灣女孩亮相低調未受訪

TOMO、王笑笑、Amis及小娃是CPB GIRLS成員。（翻攝自IG）

中國城市棒球聯賽（CPB）開打，不僅吸收台灣職棒「戰力外」球員，連啦啦隊員也出現熟面孔，「CPB GIRLS」名單曝光，其中4位是台灣人，分別是之前在中華職棒應援的的王笑笑（王媁萁）、Amis（李芝宇）；及曾經在職籃TPBL效力的小娃、TOMO，她們四人3日出現在應援席，但低調未受訪。

王笑笑過去是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，2023年因「個人生涯規劃與身體因素」離開PS，日前CPB官方徵選文案，稱呼她與Amis是「啦啦隊導師」，她還特別澄清是單次性合作，並非正式加入中國啦啦隊團體。

TOMO（左起）、小娃、王笑笑、Amis加入CPB GIRLS。（翻攝自微博）

Amis是中職元老級女神，之後轉任味全龍舞蹈總監，具備舞蹈編排與帶隊經驗；小娃則是在高雄海神隊啦啦隊成員，TOMO則是加入過新竹攻城獅陣容。





