中國職棒宣傳片驚見「前啦啦隊女神」熱舞！疑被挖角 本人鬆口內幕

娛樂中心／綜合報導

CPB官方日前釋出啦啦隊宣傳片。（圖／翻攝自CPB官方微博）

中國棒球城市聯賽（CPB）將於明年1月開打，同時宣布將打造專屬啦啦隊「CPB GIRLS」，不過讓網友詫異的是，前中信兄弟的人氣成員王笑笑以及前味全龍舞蹈總監 Amis（李芝宇）的身影皆出現在宣傳影片中，讓人不禁揣測是否要進軍中國發展，對此，王笑笑本人回應了。

從官方微博分享的影片中，王笑笑等人穿著CPB球衣在鏡頭前大跳TWICE舞蹈，被網友認出後也引發一連串的討論，猜測是不是中國開高薪挖角台灣女孩，不過據《NOWNEWS今日新聞》報導，王笑笑否認加入中國啦啦隊，提到此次的影片只是一般的拍攝合作，透露平常就會收到活動邀約。

廣告 廣告

而從官網資訊可以看到，這一次中國啦啦隊女孩徵選計畫，熱愛棒球、表演的人都能夠報名參加，強調只要拍30~60秒一鏡到底影片，展現活力跟魅力，人人都有機會站上舞台。

王笑笑否認加入中國啦啦隊。（圖／翻攝自王笑笑IG）

更多三立新聞網報導

喬任梁才屢傳遭虐殺！親爸突爆中毒急送醫 「震撼內幕」曝光了

斬20年婚被封「浪漫離婚」！女星突揭尪出軌7年 送百件禮物想挽回

才甜娶小11歲妻！大咖男神火速當爸 公開抱娃溫馨照：一家幸福快樂

「韓國啦啦隊傳奇」現蹤高雄比賽...結果出爐 辣秀古銅膚、完美曲線

