中國職棒熱身賽球員竟對鏡頭「比中指」 主客場字卡也凸槌

中國球員在啟動輔助判決時，對著鏡頭比中指。（翻攝自微博）

中國城市棒球聯賽（CPB）元旦正式開打，29日先由廈門海豚與深圳藍襪進行熱身賽，竟發生球員在挑戰判決、影片回放時，直播中對著鏡頭比出「中指」不雅手勢，官方轉播的字卡顯現主客隊上下顛倒，比賽進行中後面局數都顯示0，看起來像比賽已結束，整體來說球員水準與轉播專業度有待加強。

CPB賽制也允許球隊使用影像重播，挑戰裁判的關鍵判決，命名為「視頻回放」，29日的比賽啟動輔助挑戰判決，卻有在壘上的跑者，在比賽暫停進行挑戰時，嘻皮笑臉對直播鏡頭比出「中指」不雅手勢，被轉發到Threads引發網友熱議「低級聯賽有什麼好看的」、「他國事務」。

到場觀賽的球迷分享，這場熱身賽進場人數約200人，不過線上直播同時在線觀看人數超過1500人，前中職退役啦啦隊員「笑笑」在場邊現身應援。觀看的網友坦言，單純是看CPB實力如何及啦啦隊員的應援活動，還有人指出轉播畫面切換不夠即時，啦啦隊與觀眾的鏡頭也偏少，至於球員實力和中職「有段差距」。





