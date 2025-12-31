中國職棒熱身賽開打 選手竟對直播鏡頭「微笑比中指」

中國職棒球員在比賽中對鏡頭比中指。（翻攝自優庫視頻）

中國新創職棒聯盟「中國棒球城市聯賽」（China Professional Baseball，簡稱CPB）今年9月成立，不少來自台灣的選手教練或啦啦隊都被挖腳延攬。該聯盟將於明年元旦正式開打。不過近日舉行的熱身賽中，竟有中國球員笑著對鏡頭比中指，畫面引起台灣球迷討論。

CPB在29日由深圳藍襪出戰廈門海豚的熱身賽中，於「視頻回放」（類似中職輔助挑戰判決）空檔，竟有在壘上的中國球員笑著對鏡頭比中指，一旁的教練及敵隊野手不僅沒有制止，還一起嘻皮笑臉。

廣告 廣告

比賽中對鏡頭做出不雅手勢的畫面，在社群引起台灣網友熱議，「覺得這個要教育一下」「知道這是開玩笑，但直播下不要這樣」「他國事務」「低級聯賽有什麼好看的」。

更多鏡週刊報導

不只中信兄弟！中國棒球聯賽3隊logo都超眼熟 台灣又一隊被抄襲

中國CPB聯賽「盤子價」曝光！直逼中職3倍價 自家網友都卻步

曹西平逝世三哥首發聲「情分始終都在」 盼外界別過度揣測渲染