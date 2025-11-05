中國職棒驚見「上海兄弟」！隊徽一模一樣球迷炸鍋 蔡其昌說話了：請中信說明

中國新成立職棒「中國棒球城市聯賽」（CPB），不過其中一支隊伍「上海兄弟」不只隊名，其黃藍配色、頭戴B字棒球帽的大象隊徽，與台灣老牌隊伍中信兄弟極度相似，傳出背後是由中信贊助，引發球迷炸鍋。對此，中華職棒會長蔡其昌今（5）日表示，已請中信向外界說明，同時也請主管機關注意相關發展，開始準備未來的因應措施。

中國CPB職棒除了兄弟象之外，宣傳照更出現台北101大樓，在台灣引起爭議；球迷也紛紛至中信兄弟臉書批評抗議，「把球隊元素整個搬過去照抄」、「球迷不是讓你這樣踐踏的」、「球迷不會同意球員邊喝酒邊打球，也不會同意中信把『兄弟』名和『象』吉祥物到對岸複製」、「不是不讓你發展對岸的棒球，但為什麼要黃色+兄弟+象？」​

蔡其昌對此在臉書發文表示，針對有關上海兄弟是否屬實的事，這部分他已經轉達中信，請他們向外界說明，同時也請主管機關注意相關發展，當中國開始介入棒球後，未來又會如何發展？該如何因應？都要有相關的準備。

蔡其昌指出，而名稱的問題，他一直都是抱著開放的討論態度，但前提是球團們有共識、球迷也支持。就如同他常說的，會長是6個球團邀請的榮譽職，隨時都可能會離開，而這家公司真正的股東是球團。

蔡其昌強調，他上任會長這些年，在會長的權限上就是全力讓台灣的棒球被看見，甚至加強棒球與國家的連結，不論是Team Taiwan，還是邀請國軍展旗開球，就是希望讓大家常說的國球國球，能深植在每一個國人的生活中。「會長任期有限，在我有限的任期內，我還是會努力守護台灣棒球運動，持續壯大台灣棒球並推動棒球紮根的工作。」

而蔡其昌在立院受訪時也表示，商標部分的權益屬於球團，聯盟不會涉及球團的經營或商業行為，但若商業行為與聯盟利益產生衝突，那就會去關切，聯盟會請中信球團說明是否有損及他們的商標或權益。

