中國職棒驚見「上海兄弟」！隊徽一模一樣球迷炸鍋 蔡其昌說話了：請中信說明
中國新成立職棒「中國棒球城市聯賽」（CPB），不過其中一支隊伍「上海兄弟」不只隊名，其黃藍配色、頭戴B字棒球帽的大象隊徽，與台灣老牌隊伍中信兄弟極度相似，傳出背後是由中信贊助，引發球迷炸鍋。對此，中華職棒會長蔡其昌今（5）日表示，已請中信向外界說明，同時也請主管機關注意相關發展，開始準備未來的因應措施。
中國CPB職棒除了兄弟象之外，宣傳照更出現台北101大樓，在台灣引起爭議；球迷也紛紛至中信兄弟臉書批評抗議，「把球隊元素整個搬過去照抄」、「球迷不是讓你這樣踐踏的」、「球迷不會同意球員邊喝酒邊打球，也不會同意中信把『兄弟』名和『象』吉祥物到對岸複製」、「不是不讓你發展對岸的棒球，但為什麼要黃色+兄弟+象？」
蔡其昌對此在臉書發文表示，針對有關上海兄弟是否屬實的事，這部分他已經轉達中信，請他們向外界說明，同時也請主管機關注意相關發展，當中國開始介入棒球後，未來又會如何發展？該如何因應？都要有相關的準備。
蔡其昌指出，而名稱的問題，他一直都是抱著開放的討論態度，但前提是球團們有共識、球迷也支持。就如同他常說的，會長是6個球團邀請的榮譽職，隨時都可能會離開，而這家公司真正的股東是球團。
蔡其昌強調，他上任會長這些年，在會長的權限上就是全力讓台灣的棒球被看見，甚至加強棒球與國家的連結，不論是Team Taiwan，還是邀請國軍展旗開球，就是希望讓大家常說的國球國球，能深植在每一個國人的生活中。「會長任期有限，在我有限的任期內，我還是會努力守護台灣棒球運動，持續壯大台灣棒球並推動棒球紮根的工作。」
而蔡其昌在立院受訪時也表示，商標部分的權益屬於球團，聯盟不會涉及球團的經營或商業行為，但若商業行為與聯盟利益產生衝突，那就會去關切，聯盟會請中信球團說明是否有損及他們的商標或權益。
《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？
我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。
讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！
☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法
更多風傳媒報導
其他人也在看
MLB》藍鳥與世界大賽冠軍的距離！只差「十億分之一秒」
多倫多藍鳥隊在世界大賽第7戰，9局下一出局滿壘，Isiah Kiner-Falefa利用二壘滾地球滑回本壘時，被判封殺出局，透過攝影記者的照片，只差「十億分之一秒」藍鳥隊就可以拿到世界大賽冠軍。TSNA ・ 3 小時前
天公疼道奇！第六戰「關鍵卡牆」機率多低 牆下測試：用手丟十分鐘也難
體育中心/蔡晴景報導世界大賽第六戰，聽牌的藍鳥在九局下半壘上有人情況下，由巴傑（Addison Barger）敲出左中外野長打，卻因為卡在全壘打牆夾縫形成場地規則二壘安打，錯失追平機會。身兼WBC美國隊總教練的球評迪羅薩（Mark Derosa）親自來到牆下測試「卡牆機率」，得出結論引起熱議。FTV Sports ・ 2 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 2 天前
赴美首年就奪冠！領大聯盟底薪的佐佐木朗希分紅金額曝光
今年剛從日本職棒（NPB）轉戰大聯盟舞台的洛杉磯道奇「令和怪物」佐佐木朗希，首年雖投得跌跌撞撞，所幸季後賽前夕重返大聯盟，並在季後賽繳出好表現，本季拿著大聯盟底薪打球的他有望在奪冠後獲得一筆接近他年薪的「獎金」。太報 ・ 1 小時前
陳偉殷收到「傳說中那張卡」！MLB榮譽全台灣僅2人擁有
影片中，陳偉殷打開寄自美國的信封時，太太原本以為是他又偷偷在網路上購物，沒想到拆開後竟是MLB寄來的「傳說中的那張卡」。他表示，自己一開始還以為收到的是皮夾，打開一看才發現是金光閃閃的終身通行證，讓他驚喜萬分。這張通行證由大聯盟主席親簽，卡面以金色為主設計，...CTWANT ・ 1 天前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
MLB》G7開轟打退大谷！藍鳥英雄離隊 身價上看兩億美元
世界大賽G7，道奇投手大谷翔平第3局遭到畢謝特（Bo Bichette）轟出3分全壘打，這一擊很重，打得道奇換投、幾乎輸掉比賽，藍鳥球迷差點就能一輩子吹噓「我們不要需要大谷」。如今藍鳥敗戰，畢謝特的合約到期了，他脫隊成為自由球員。中時新聞網 ・ 1 天前
世界大賽／「威脅打斷我的腿」 藍鳥錯失封王！球迷崩潰怪他沒跑再見分
世界大賽G7峰迴路轉，最終由道奇摘下冠軍完成連霸，賽後外媒分析藍鳥錯失奪冠的原因，其中9局下三壘跑者凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）未能跑回再見分的一球更是被放大討論，甚至還被球迷用惡意的言語攻擊。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
影》陳偉殷收到大聯盟「傳說卡」福利超狂！全台僅2人有
台灣旅美名將陳偉殷3日在臉書分享，自己收到一份來自美國職棒大聯盟（MLB）的特別禮物「終身通行證」（Lifetime Pass），也被球迷稱為「傳說中的那張卡」。只要持有這張卡，就能終身免費進入大聯盟球場觀戰例行賽，甚至可攜伴入場。中時新聞網 ・ 1 天前
日職「兩大重砲」挑戰大聯盟引發搶人大戰？美媒預測合約有望拿到49億
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒進入休賽季，日職本季有兩位重砲手村上宗隆、岡本和真不約而同將透過「入札制度」前進美國挑戰最高殿堂，美媒也預測兩人的合約價值。FTV Sports ・ 5 小時前
MLB專欄》當我們一起走過 這些傷痛的時候─洛杉磯道奇榮光前的黑暗【城牆】
隨著血戰7場靠著山本由伸的奇蹟挺身而出、順利險勝多倫多藍鳥奪冠，洛杉磯道奇正式完成睽違超過20年的「二連霸」豐功偉業，再加上2020年因為疫情的縮水球季擊敗坦帕灣光芒隊的冠軍，道奇豎立「6年3冠」的王朝，和昔日舊金山巨人2010、2012、2014年締造的「五年三冠」王朝以及帶給對手的絕望感相比，有過之而無不及，加上大谷翔平這位聯盟力捧的門面巨星、亞洲票房與滿滿關注度加持，道奇現在的熱門程度，「出圈」後的日常生活討論度，比起王建民時期的紐約洋基隊「早餐店打線」有過之而無不及。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 9 小時前
中信兄弟打擊教練莎菈的下一步？現身日本指導球員影片曝光
體育中心／綜合報導中職中信兄弟未能完成連霸後，打擊教練莎菈（Sarah Edwards）在社群感謝寫給球迷、教練與工作人員，似乎是在道別，球迷也好奇莎菈下一步的去向，如今正式曝光。FTV Sports ・ 8 小時前
MLB〉金慧成第一年就拿冠軍戒！ 大谷翔平是他「一輩子的恩人」
洛杉磯道奇隊奪得世界大賽冠軍，金慧成在美職第一年就拿到世界大賽冠軍戒，韓國體育媒體「Sports Chosun」報導表示，大谷翔平是金慧成「一輩子的恩人」。TSNA ・ 1 天前
藍鳥錯失世界大賽冠軍！球評嘆「更強的球隊卻沒贏」 道奇球星幽默反擊
2025 MLB世界大賽激情落幕，「宇宙道奇」逆轉擊敗多倫多藍鳥，成功連莊，讓球迷們相當興奮。有不少人為藍鳥抱不平，認為藍鳥的投打表現都比道奇來得優秀，前藍鳥球員、現職藍鳥轉播球評的Caleb Joseph更直言：「我認為更強的球隊並沒有贏得比賽」，引發議論，而道奇球星Kiké Hernández則透過社群發文幽默做出回應。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
MLB／曾表態願意為台灣打經典賽 「費仔」費爾柴爾德遭光芒DFA
曾表達願意代表台灣參加經典賽的MLB台美混血選手「費仔」費爾柴爾德（Stuart Fairchild），台灣時間4日被母隊坦帕光芒隊移出60天傷兵名單，但旋即就遭指定讓渡（DFA）。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB/大谷翔平：準備好再拿一冠 全場球迷嗨翻天
洛杉磯道奇日前奪下世界大賽冠軍，當地時間3日進行奪冠遊行，頭號球星大谷翔平向球迷宣告，明年賽季將再拿一冠，此話一出嗨翻全場。中天新聞網 ・ 1 天前
MLB》39歲達比修有手肘手術 2026年球季報銷
聖地牙哥教士日本投手達比修有今天在社群網站上宣布，現年39歲的他已經在上週接受手術，在尺側副韌帶加裝內部支架，2026年球季將無法出賽。TSNA ・ 11 小時前
101又是你們的？中國棒球聯賽明年開打文宣蹭台灣！「這隊」隊名有點「象」
體育中心／綜合報導中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）即將於明年開打，但有網友卻發現社群平台文宣竟然把台北市著名地標「台北101」給放在上面，和中國其他景點放在一起，讓不少人生氣表示「101又是你們的了？」同時也有網友透露，其實創始5隊中有兩隊為台灣企業，其中還有一隊的隊徽和隊名都和台灣的職棒隊伍有點「象」，在社群網路引發熱議。FTV Sports ・ 11 小時前
WBC／台灣注意！被問投不投經典賽？山本由伸回應了
WBC／台灣注意！被問投不投經典賽？山本由伸回應了EBC東森新聞 ・ 1 天前
「不死鳥」郭泓志退役7年要復出了！網瘋點名這隊伍
體育中心／李汶臻報導前旅美名將郭泓志征戰美國職棒大聯盟（MLB）時期，曾入選2010年美國職棒大聯盟明星賽，成為台灣選手第一人。職業生涯開過9次刀，面對醫生多次勸他別再打了，仍不輕言退休，因此被封為「不死鳥」。2018年、時年37歲的他因身體不適開刀移除腫瘤，之後宣告職棒生涯落幕。7年來開啟斜槓退役人生的他，日前透過社群拋出震撼宣布，鬆口復出打算，貼文曝光吸引大批粉絲湧入留言並瘋猜可能的去向，其中「這支隊伍」被眾多網友點名。FTV Sports ・ 2 小時前