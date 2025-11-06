中國職棒「上海兄弟」隊徽惹怒台灣球迷 運動部：CPB籌備過程匆促粗糙
中國首個以職棒賽事「CPB中國棒球城市聯賽」預計2026年1月正式開打，近日網上流傳初步規劃5城市加入，其中代表上海隊的「上海兄弟」隊徽與中職中信兄弟相似度極高，且該聯賽宣傳圖還出現台北101地標，疑似吃台灣豆腐。對此，看得出來中國CPB在籌備過程中相當匆促粗糙，如果有法律爭議，相信中信球團也會有後續作為。
即將登場的「CPB中國棒球城市聯賽」上海兄弟隊徽被爆出與中職中信兄弟隊徽高度相似，引發兄弟球迷不滿。中信育樂昨發出聲明澄清，球團與營運團隊並不知情，若有相關侵權將採取必要措施，重申一定以台灣利益及球迷為最優先考量。
中職會長蔡其昌昨天表示，聯盟半年前就已注意到這個問題，不過目前還是需要先請中信球團說明，再詢問中信針對LOGO、隊名相似有什麼看法；目前有個問題得請主管機關多關注，就是棒球在中國並未相當普及，也不見他們有認真經營基層棒球，如今突然出現職業球團，背後是否有其他意涵？
針對商標相似部分，蔡其昌說明，權益商標都是球團的，聯盟不涉及球團經營、商業行為，不過若是商業行為和聯盟利益衝突，那就會去關切，如同他所說的，聯盟會請中信球團說明是否有損及商標或權益，也會請主管機關多多注意中國職棒發展，更期待台灣更努力精進、更爭氣，和世界棒球競爭。
對此，行政院發言人李慧芝回應，相關企業昨天已經發布聲明，對於國內職棒發展，台灣有非常優秀的職棒人才，台灣的職棒環境遠優於中國，相信運動部會持續關注。
運動部次長鄭世忠指出，據他們了解，CPB到明年才會正式籌備，現階段都是放風聲、試水溫，看得出來中國的CPB在籌備過程中相當匆促粗糙。棒球是我國的國球，跟國人也有相當程度上的感情連結，運動部會跨部會守護我國棒球人才及球員權益，如果有法律爭議，相信中信球團也會有後續作為，「唯有壯大自己，就不怕別人來競爭」。
陸委會文教處副處長陳威豪說明，政府在體育教育立場，就是希望在符合政府法律規範原則下健康永續進行，不管是赴陸投資都有相關規範，且國人赴陸也要注意相關風險。
