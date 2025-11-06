中國職棒「上海兄弟」隊徽抄襲惹怒台灣球迷 運動部：將跨部會守護國球
記者劉秀敏／台北報導
中國近日成立「中國棒球城市聯賽（CPB）」，其中來自上海的「上海兄弟」從隊名到隊徽都與中華職棒「中信兄弟」高度雷同，引發球迷強烈反彈，甚至CPB的宣傳圖卡也放上台灣地標台北101，趁機吃台灣豆腐。對此，行政院今（6）日回應，台灣有非常優秀的職棒人才，台灣的職棒環境也遠優於中國，相信運動部會持續關注；運動部次長鄭世忠則說，據悉CPB在明年才會正式啟動籌備，現階段都是在放風聲、試水溫，而中信育樂昨天已出面否認參與；他並強調，職業運動就是競爭，唯有壯大自己，就不怕別人來競爭，運動部會持續支持中華職棒聯盟以及各級學校的棒球發展。
行政院今日召開院會，會後由發言人李慧芝主持院會後記者會，媒體關注，中國棒球城市聯賽「上海兄弟」的隊名與隊徽與「中信兄弟」高度雷同，更傳出CPB創始五隊當中，長沙黑皮是由旺旺集團贊助，上海兄弟則與中信有關，外界質疑台灣企業投資中國球隊是否符合法規，以及CPB相關舉動是否有侵害商標之虞。
李慧芝表示，中國棒球職業城市聯賽部分，相關企業昨日已發布相關聲明，對於國內職棒發展的話，台灣有非常優秀的職棒人才，台灣的職棒環境也遠優於中國，相信運動部也會持續關注。
運動部次長鄭世忠指出，看得出來，中國的CPB在籌備的過程是相當地匆促、粗糙，棒球是我們的國球，跟國人有相當程度上的感情連結，包括中華職棒會長蔡其昌昨日對此事的發言，以及中信育樂的相關聲明，運動部都有看到，運動部也會跨部會一起來守護國球、棒球人才以及球迷權益，如果有法律爭議發生，相信中信集團也會有後續的動作。
鄭世忠表示，昨日蔡其昌也提到，畢竟職業運動就是競爭，唯有壯大自己，就不怕別人來競爭，所以運動部會持續支持中華職棒聯盟以及各級學校的棒球發展。
陸委會文教處副處長陳威豪則補充，就體育交流部分，政府的立場都是一致的，應該在符合政府的規範下，健康有序地進行。不管是赴陸投資或任職，都有相關法律規範，但仍要提醒國人，赴陸務必要注意相關風險。正如鄭世忠所說，只要壯大自己的體育實力，就可以面對各方面的競爭跟挑戰。
媒體追問，運動部是否掌握哪些企業資助中國球隊，是否有相關法規限制？以及CPB宣傳圖卡將台北101與中國著名建築並列，我方如何反映、要求移除？相關跨部會會議何時召開？
鄭世忠重申，CPB的籌備非常粗糙，據了解也是在明年才會正式啟動籌備，現階段都是在放風聲、試水溫，而中信育樂昨天已出面否認參與。至於CPB的成立，鄭世忠強調，壯大自己才能面對各種挑戰，「畢竟職業運動隨時會面臨各種挑戰」。政府過去結合國發會、國發基金，在行政院的支持下，把觀賽環境變好；12強棒球賽之前，也協助中華職棒組訓、情蒐，讓成績變得更好，也擴大了球迷人數，帶動國內的棒球經濟。
鄭世忠說，在球場部分，現階段也嘗試跟國科會合作，增設一些高解析度的鏡頭，希望能捕捉球員在場上的表現，甚至球的軌跡、轉速等，加值應用來提升球迷的觀賽體驗。相關作為都有一個目標，就是提升中華職棒球團的表現，「讓自己壯大起來，就不會擔心對岸或是全世界職業球團的競爭。」
更多三立新聞網報導
3X3籃球／史上頭一遭！總統盃3X3決賽在「凱道」開打！72隊爭178萬獎金
運動部／李洋部長第一位欽點司長！前空手道國家教練聊5小時後掌競技司
開箱運動部！李洋神秘辦公室首次公開亮相
運動部／部長李洋一一親自面試！運動部4司司長出爐、其他兩司10月公布
其他人也在看
佐佐木朗希旅美首年奪冠！世界大賽冠軍獎金有望「超過年薪一半以上」
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒洛杉磯道奇「令和怪物」佐佐木朗希在季後賽多次以終結者身分上場關門成功，旅美首年就跟隨球隊奪冠，以大聯盟底薪打球的他，冠軍獎金有望超過年薪的一半。FTV Sports ・ 2 小時前
3.25億簽山本由伸「沒料到他投那麼好」！道奇總裁笑稱：運氣很重要
今年大聯盟世界大賽MVP山本由伸，系列賽包辦了道奇4勝中的3勝，G6先發用96球後G7再後援了2.2局，再完全沒休息情況下「完全燃燒」，他們昨天（4日）在洛杉磯完成了冠軍遊行，道奇棒球事務部總裁Andrew Friedman接受當地電視台《Spectrum SportsNet LA》訪問時坦言，「我們當然知道山本是個有天賦的選手，但我們並不知道他能達成那樣的成就（世界大賽MVP）」。太報 ・ 22 小時前
MLB》藍鳥與世界大賽冠軍的距離！只差「十億分之一秒」
多倫多藍鳥隊在世界大賽第7戰，9局下一出局滿壘，Isiah Kiner-Falefa利用二壘滾地球滑回本壘時，被判封殺出局，透過攝影記者的照片，只差「十億分之一秒」藍鳥隊就可以拿到世界大賽冠軍。TSNA ・ 22 小時前
G7板凳清空衝突還原現場！蒙西「這一動作」保住投手避免驅逐出場
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒洛杉磯道奇G7和多倫多藍鳥比賽中發生衝突，當時投打雙方因為觸身球不斷叫囂，最後道奇三壘手蒙西（Mac Muncy）的「一個動作」避免衝突過大，讓道奇保住投手避免遭到驅逐。FTV Sports ・ 1 天前
CPB上海隊徽撞中信兄弟引象迷不滿 蔡其昌：密切關注將請球團說明
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 中國首個以城市單位運作的職業棒球賽事「CPB中國棒球城市聯賽」，預計2026年起舉辦短期賽事，但有網友發現其中「上海兄弟」隊徽設計與台灣中職「中信兄弟」隊徽高度相似，恐引發品牌混淆，引發台灣象迷不滿。對此，中華職棒會長、立委蔡其昌今（5）表示，職棒聯盟半年前就注意到這個問題，將請中信球團來說明；他強調，球迷權益很重要...匯流新聞網 ・ 1 天前
MLB》G7開轟打退大谷！藍鳥英雄離隊 身價上看兩億美元
世界大賽G7，道奇投手大谷翔平第3局遭到畢謝特（Bo Bichette）轟出3分全壘打，這一擊很重，打得道奇換投、幾乎輸掉比賽，藍鳥球迷差點就能一輩子吹噓「我們不要需要大谷」。如今藍鳥敗戰，畢謝特的合約到期了，他脫隊成為自由球員。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB》大谷翔平入圍國聯MVP候選人 若得獎將締造五大歷史紀錄
美國職棒大聯盟日前公布年度MVP最終名單，道奇「二刀流」球星大谷翔平入圍國聯MVP候選人，將與費城人重砲Kyle Schwarber以及大都會強打Juan Soto角逐最高榮譽。外界普遍看好大谷再度奪獎，而他若成功衛冕，將改寫多項歷史紀錄，寫下足以名列史冊的五大里程碑。TSNA ・ 6 小時前
道奇王朝的「黃金連結」！Kershaw三冠光榮退役 大谷接班延續洛城霸權
洛杉磯道奇隊成為25年來首支衛冕世界大賽冠軍的球隊，37歲的未來名人堂投手Clayton Kershaw，也在賽後正式退休，帶著生涯第三座冠軍光榮退役。ESPN專文分析，Kershaw退休是道奇一個偉大時代的句點，但另一個王朝霸業顯然才正要開始；而奠基者，就是這位傳奇左投。鏡報 ・ 4 小時前
有夠「象」！中國職棒「上海兄弟」隊徽惹怒球迷 蔡其昌說話了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年開打，不過當中一支球隊「上海兄弟」，背後傳出是中信集團贊助，其隊徽與台灣球隊「中信兄弟」十分神似，引發球迷強烈不滿，接連砲轟「噁心」、「吃相難看」。對此，民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌今（5）日表示，將請中信球團說明。民視 ・ 1 天前
MLB》道奇隊2連霸冠軍球下落不明？ Freeman透露已交給Roberts
洛杉磯道奇隊奪得世界大賽第7戰，歷經延長11局的激戰後成功奪得二連霸，決定勝負的「最後一球」終於確定它的下落。TSNA ・ 1 天前
道奇日籍「四本柱」浮出檯面？合約談不攏小熊左投轉自由球員
MLB（Major League Baseball，美國職業棒球大聯盟）旅美日籍投手今永昇太，今天宣布成為自由球員，美媒預估道奇將加入日籍「四本柱」爭奪戰。太報 ・ 4 小時前
山本由伸「黑色筆記本」助攻奪MVP 16年習慣成就道奇王牌傳奇
洛杉磯道奇隊日本王牌投手山本由伸（Yoshinobu Yamamoto），在今年世界大賽再度以3場勝投率領球隊成功衛冕，並獲選生涯首座世界大賽MVP。除了強悍的投球數據，他賽前、賽後習慣拿出一冊黑色筆記本書寫的畫面，也成為轉播焦點。太報 ・ 1 天前
MLB專欄》當我們一起走過 這些傷痛的時候─洛杉磯道奇榮光前的黑暗【城牆】
隨著血戰7場靠著山本由伸的奇蹟挺身而出、順利險勝多倫多藍鳥奪冠，洛杉磯道奇正式完成睽違超過20年的「二連霸」豐功偉業，再加上2020年因為疫情的縮水球季擊敗坦帕灣光芒隊的冠軍，道奇豎立「6年3冠」的王朝，和昔日舊金山巨人2010、2012、2014年締造的「五年三冠」王朝以及帶給對手的絕望感相比，有過之而無不及，加上大谷翔平這位聯盟力捧的門面巨星、亞洲票房與滿滿關注度加持，道奇現在的熱門程度，「出圈」後的日常生活討論度，比起王建民時期的紐約洋基隊「早餐店打線」有過之而無不及。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 1 天前
世界大賽連霸總教練沒入圍 道奇羅伯茲成年度獎遺珠
道奇隊在總教練羅伯茲（Dave Roberts）帶領下，完成21世紀以來，MLB（Major League Baseball，美國職業棒球大聯盟）首度的衛冕球隊，但今天公布的年度總教練獎項，羅伯茲意外沒有入圍，3名入圍者分別是辛辛那提紅人隊的法蘭科納（Terry Francona）、密爾瓦基釀酒人隊的墨菲（Pat Murphy）與費城人隊的湯姆森（Rob Thomson）。太報 ・ 1 天前
MLB》39歲達比修有手肘手術 2026年球季報銷
聖地牙哥教士日本投手達比修有今天在社群網站上宣布，現年39歲的他已經在上週接受手術，在尺側副韌帶加裝內部支架，2026年球季將無法出賽。TSNA ・ 1 天前
上海兄弟事件延燒！中國14億人口
[NOWnews今日新聞]中國新創的「上海兄弟」球隊因隊徽、象徵色彩、吉祥物幾乎複製中職中信兄弟，引爆台灣球迷強烈反彈，但其實球迷可以從另一個角度思考，也是一個根本問題，擁有14億人口的中國，為何仍無...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
MLB/世界大賽G7挨超前轟痛失冠軍 比伯決定續留藍鳥
多倫多藍鳥先發投手比伯（Shane Bieber）在世界大賽第七戰挨轟吞下敗投，無緣幫助球隊奪冠，不過今（5日）媒體報導，他決定執行合約選擇權，明年將繼續留在藍鳥效力。中天新聞網 ・ 1 天前
不只中信兄弟！中國棒球聯賽3隊logo都超眼熟 台灣又一隊被抄襲
中國新創職棒聯盟「中國棒球城市聯賽」（China Professional Baseball，簡稱CPB）9月底成立，明年1月即將開打，卻因「上海兄弟」隊徽撞臉中職CPBL中信兄弟，以及聯盟規章明定每隊「台港澳球員至少10人」在台引起討論。如今網友更發現，CPB聯盟其他隊伍的隊徽同樣分外眼熟，致敬意味相當濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
味全龍》徐若熙與日職球團「極密會面」！ 日媒分析軟銀將請出王貞治
中職味全龍隊投手徐若熙，這兩天啟程到日本，直接跟日職球團接觸，今天開始到職棒軟銀鷹隊主場福岡巨蛋展開參訪，以及將進行二軍基地筑後市參觀，徐若熙也將體驗到日職打球的環境，而日本媒體《日本體育》記者也透露，軟銀有機會請出王貞治會長交涉。TSNA ・ 2 小時前
中職》會長蔡其昌揭明年三大改革 推全新APP、引進日籍裁判、測試Trackman
中華職棒「2025明台產險中華職棒頒獎典禮」今天（5日）晚間於高雄盛大舉行。中職會長蔡其昌在頒獎典禮致詞時帶來不少的好消息，其中包含新的中職APP、邀請日籍裁判、Trackman技術，以及落實好球帶挑戰等，讓現場與會球迷興奮不已。Yahoo奇摩運動 ・ 17 小時前