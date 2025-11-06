中國職棒「上海兄弟」隊徽抄襲惹怒台灣球迷 運動部：將跨部會守護國球

記者劉秀敏／台北報導

運動部次長鄭世忠（圖／記者劉秀敏攝影）

中國近日成立「中國棒球城市聯賽（CPB）」，其中來自上海的「上海兄弟」從隊名到隊徽都與中華職棒「中信兄弟」高度雷同，引發球迷強烈反彈，甚至CPB的宣傳圖卡也放上台灣地標台北101，趁機吃台灣豆腐。對此，行政院今（6）日回應，台灣有非常優秀的職棒人才，台灣的職棒環境也遠優於中國，相信運動部會持續關注；運動部次長鄭世忠則說，據悉CPB在明年才會正式啟動籌備，現階段都是在放風聲、試水溫，而中信育樂昨天已出面否認參與；他並強調，職業運動就是競爭，唯有壯大自己，就不怕別人來競爭，運動部會持續支持中華職棒聯盟以及各級學校的棒球發展。

行政院今日召開院會，會後由發言人李慧芝主持院會後記者會，媒體關注，中國棒球城市聯賽「上海兄弟」的隊名與隊徽與「中信兄弟」高度雷同，更傳出CPB創始五隊當中，長沙黑皮是由旺旺集團贊助，上海兄弟則與中信有關，外界質疑台灣企業投資中國球隊是否符合法規，以及CPB相關舉動是否有侵害商標之虞。

李慧芝表示，中國棒球職業城市聯賽部分，相關企業昨日已發布相關聲明，對於國內職棒發展的話，台灣有非常優秀的職棒人才，台灣的職棒環境也遠優於中國，相信運動部也會持續關注。

運動部次長鄭世忠指出，看得出來，中國的CPB在籌備的過程是相當地匆促、粗糙，棒球是我們的國球，跟國人有相當程度上的感情連結，包括中華職棒會長蔡其昌昨日對此事的發言，以及中信育樂的相關聲明，運動部都有看到，運動部也會跨部會一起來守護國球、棒球人才以及球迷權益，如果有法律爭議發生，相信中信集團也會有後續的動作。

鄭世忠表示，昨日蔡其昌也提到，畢竟職業運動就是競爭，唯有壯大自己，就不怕別人來競爭，所以運動部會持續支持中華職棒聯盟以及各級學校的棒球發展。

陸委會文教處副處長陳威豪則補充，就體育交流部分，政府的立場都是一致的，應該在符合政府的規範下，健康有序地進行。不管是赴陸投資或任職，都有相關法律規範，但仍要提醒國人，赴陸務必要注意相關風險。正如鄭世忠所說，只要壯大自己的體育實力，就可以面對各方面的競爭跟挑戰。

媒體追問，運動部是否掌握哪些企業資助中國球隊，是否有相關法規限制？以及CPB宣傳圖卡將台北101與中國著名建築並列，我方如何反映、要求移除？相關跨部會會議何時召開？

鄭世忠重申，CPB的籌備非常粗糙，據了解也是在明年才會正式啟動籌備，現階段都是在放風聲、試水溫，而中信育樂昨天已出面否認參與。至於CPB的成立，鄭世忠強調，壯大自己才能面對各種挑戰，「畢竟職業運動隨時會面臨各種挑戰」。政府過去結合國發會、國發基金，在行政院的支持下，把觀賽環境變好；12強棒球賽之前，也協助中華職棒組訓、情蒐，讓成績變得更好，也擴大了球迷人數，帶動國內的棒球經濟。

鄭世忠說，在球場部分，現階段也嘗試跟國科會合作，增設一些高解析度的鏡頭，希望能捕捉球員在場上的表現，甚至球的軌跡、轉速等，加值應用來提升球迷的觀賽體驗。相關作為都有一個目標，就是提升中華職棒球團的表現，「讓自己壯大起來，就不會擔心對岸或是全世界職業球團的競爭。」

