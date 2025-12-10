中國職棒「高薪挖角」台灣啦啦隊女神？本尊揭內幕：一直有邀約

娛樂中心／周希雯報導

台灣近年無論是職棒、啦啦隊文化都聞名國際，中國似乎也想效仿，除了積極吸收台灣球員，更宣布打造專屬啦啦隊「CPB GIRLS」，官方日前釋出的首波徵選影片中還看見熟悉的身影，竟是前味全龍舞蹈總監Amis（李芝宇）、中信兄弟前人氣成員王笑笑（王媁萁），對於是否被高薪挖角進軍中國，王笑笑也公開內幕了。

中國近年積極擴張職棒版圖，隨著中國棒球城市聯賽（CPB）即將在明年1月開打，官方為了打造專屬助威團「CPB GIRLS」釋出徵選，只要年滿20歲又熱愛棒球與表演，並拍攝30到60秒一鏡到底的舞蹈影片就能報名，還找來4名正妹大跳 TWICE〈What Is Love〉。不過仔細一看，其中2人竟是Amis和王笑笑，如今突然穿上中國職棒球衣、為徵選影片熱身，令球迷猜測CPB是否出高薪挖角。

Amis是前味全龍舞蹈總監。（圖／翻攝「CPB中國棒球城市聯賽」微博、翻攝「amis_l」IG）

王笑笑是中信兄弟前人氣成員。（圖／翻攝「CPB中國棒球城市聯賽」微博、翻攝「xiaoxiaow_」IG）

事實上， 2人過去在我國職棒擁有不小人氣，Amis曾是中華職棒Lamigo桃猿隊、富邦悍將隊啦啦隊成員，還擔任過職籃新竹攻城獅隊慕獅女孩團長，後來轉當味全龍啦啦隊舞蹈總監；王笑笑也曾待在中信兄弟啦啦隊Passion Sisters超過7年，都是球迷熟悉的啦啦隊女神。至於是否進軍中國，據《NOWNEWS》報導，王笑笑強調只是單次拍攝合作、並非正式加入中國啦啦隊，目前也不涉及長期合約，「一直都有各式活動邀約，女孩單純都是接受廠商的邀約去出演而已唷！」

王笑笑澄清，只是單次拍攝合作、並非正式加入中國啦啦隊。（圖／翻攝「xiaoxiaow_」IG）

對於中國成立「助威團」、還找來多位台灣啦啦隊女神拍攝宣傳片，不少台灣網友也傻眼表示，「我還以為是RKG（樂天女孩），髮型要這麼像籃籃跟岱縈？球衣跟那個贊助廠商趴有夠像」、「還好台灣最強的那些台籍啦啦隊都沒去」、「中國會說那不是抄襲，那叫致敬」、「連啦啦隊隊都學去了，到底有沒有用，就讓市場去檢驗吧」、「別的不說，中國最會的就是山寨」、「越看越噁，整碗抄過去」。

