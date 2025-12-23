中國職棒CPB GIRLS成團！成員名驚見「陸肆」台網驚：真的不會出事？

體育中心／游舒婷報導

中國宣布成立「中國棒球城市聯賽」（CPB），並於明（2026年）開始聯賽，隊伍中有台灣的教練和球員，專屬啦啦隊CPB Girls公布最終8名成員，其中一名女孩取名為「陸肆」，讓人聯想到「六四」，在網路上引起討論。

CPB Girls成員叫「陸肆」。（圖／取自THREADS）

CPB Girls於日前公開海選，由於傳出中職啦啦隊成員也在其中，因此引起台灣的關注，不過根據公開的最終名單，這8名女孩分別是銀仔、樊樊、炸梨、魚小魚、芽子、陸肆、希樾和卓卓，並沒有任何台灣人。

不過，其中一人的名字引起台灣網友討論，那就是「陸肆」，這兩字是「六四」的國字數字寫法，而六四在中國又是相當敏感的字詞，有台灣網友就直言「要確定捏！你根本是我們派過去的吧」、「叫陸肆的那位真的不會出事嗎」、「竟然有一位藝名叫『陸肆』（64），看來中共也沒想象中封閉嘛！」

CPB賽季尚未正式開始就已經引起熱議，先是名字的縮寫跟台灣36年的中華職棒大聯盟英文縮寫「CPBL」極為相似，引起球迷反彈；宣傳照上更是放上台灣知名地標101，其中一隊「上海兄弟」代表標誌跟中信兄弟過於相象，讓球迷相當不滿。

