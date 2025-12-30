中國股市表現亮眼 2026全球股市或延續漲勢

（德國之聲中文網）據彭博社（Bloomberg News）周二（12月30日）報道，在一波由科技股引領並擴展至黃金礦商和制藥企業的牛市推動下，中國股市有望迎來自2017年以來的最強勁表現。

該財經資訊平台介紹，這輪普漲行情不僅涵蓋了人工智能和大宗商品等全球熱門主題，也受到本土創新和游戲產業等因素的推動。與此同時，公用事業和房地產開發商等明顯落後的板塊，則清楚地反映出中國長期存在的房地產困境和通縮壓力。

駿利亨德森資產管理公司的投資組合經理奧利弗·布萊克伯恩（Oliver Blackbourn）表示：“盡管人工智能主題可能會在2026年繼續推動部分股市板塊上漲，但更有可能引發全面行情的催化劑，可能是一項新的刺激政策出台。如果能提出一項明確的計劃，來解決房地產問題或推動消費增長，其市場提振效果可能會最為顯著。”

中國股市的三大贏家

彭博社隨後列出2025年中國股市表現尤為突出的三大板塊：材料、醫療保健和通信服務。

文章介紹，黃金、白銀和銅礦等金屬開采企業推動材料板塊躍居MSCI中國各子指數之首，也反映出全球範圍內大宗商品價格屢創新高的趨勢。MSCI中國材料指數今年已上漲約108%，有望創下自2003年以來的最佳年度表現。領漲企業包括中國黃金國際資源公司、洛陽鉬業和五礦資源有限公司。

就此，彭博社分析，隨著美元走弱和地緣政治風險上升，投資者紛紛尋求避險，推動金銀價格創下歷史新高；而銅和鋁則因人工智能基礎設施帶來的供需趨緊而受益。北京推動削減工業過剩產能，也進一步提振了金屬價格。

在經歷長達四年的低迷後，醫療保健板塊迎來了強勢反彈。MSCI中國醫療指數今年上漲約50%，有望創下自2020年以來的最佳年度表現。傑富瑞（Jefferies）亞洲醫療研究主管崔翠解釋，該板塊在多年表現不佳後迎來了轉折點，主要受益於中國在全球制藥公司眼中正迅速崛起為創新資產的‘超級超市’。”崔翠強調：“僅2025年前10個月，中國生物科技企業就佔據了全球外部授權交易總價值的48%，佔比驚人。”

彭博社接著指出，通信服務板塊則得益於居民消費行為的轉變。在就業市場低迷和收入增長放緩的背景下，更多消費者減少旅行、轉向居家娛樂。騰訊、美圖和巨人網絡等公司因此受益。MSCI中國通信服務指數今年已上漲逾40%，有望創下自2007年以來的最佳年度表現。

中國股市的輸家

彭博社繼續介紹，在今年的上漲行情中，中國的公用事業和房地產板塊表現明顯落後。MSCI中國公用事業子指數自2025年初以來幾乎沒有變動，而其房地產子指數僅微漲1.4%。

受能源價格下跌拖累，中國的電力和天然氣企業也反映出該國頑固的通縮環境，而通縮正是阻礙經濟增長的關鍵障礙之一。與此同時，由於中國房地產危機毫無緩解跡象，房地產開發商的表現也遠遠落後於大盤。

2026年展望

在今年最後一個交易日，歐洲股市的投資者也情緒樂觀。據路透社周二報道，總部位於波蘭的全球性在線交易平台和金融服務公司XTB的研究總監凱瑟琳·布魯克斯（Kathleen Brooks）認為，股市在2026年很可能繼續保持上漲趨勢。“今年的聖誕行情表現較為溫和，但這只是因為2025年已經有了非常強勁的漲幅，”她表示：“目前的市場情緒非常積極，我們預計2026年也將出現類似強勁的走勢——尤其是在軍工股和歐洲銀行股方面。”

不過，也有其他市場專家提醒投資者保持謹慎。他們指出，投資者在進入新的一年時仍面臨諸多擔憂，例如美國利率走向、烏克蘭戰爭，以及科技股可能存在的泡沫問題。盡管多數經濟學家和策略師預計2026年人工智能熱潮將繼續，並推動股市進一步上漲，但市場是否已進入泡沫區間的不確定性仍將反復困擾投資者。此外，目前的股價已處於高位，即便是非科技行業的股票也不例外。

