中國股市「大逆襲」今年恐領先美股？專家秀數據落差：選股開始要調整了

美國政府日前批准輝達H200及超微（AMD）MI325X AI晶片出口至中國，但傳出中國海關已通知報關代理，該晶片不允許進口。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人YT表示，美國先前答應H200可以賣到中國，如今中國海關正式下達禁令，規定H200「除非有必要」，否則中國企業不得購買。事實上，自GPT問世以來，輝達2023到2025年股價大漲了13倍，但2026年一開始苗頭不對，不太漲，昨（14）日又跌1%，帶領台積電ADR也跌1%，所以台積電法說會的前夕ADR跟普通股是不怎麼樣的，使得美國科技七雄全盤皆墨。

蔡明彰直呼，通常那麼厲害的公司不可能全部都跌，美國股市昨日有什麼偉大的利空？沒有阿！最高法院對美國總統川普的關稅裁決也沒有公布，科技七雄卻全部都跌。

蔡明彰提到，過去幾年，一定是美國股市領先中國股市，但如今卻不一樣。標普500這陣子以來僅漲1.24%、那斯達克0.99%；而上證指數居然漲了3.96%、恆生指數漲5.34%，這個數字告訴我們中國好像在領先。觀察在美股上市的中國科技股，比如阿里巴巴今年漲了15.9%、百度漲了15.18%，相較之下，美國科技七雄今年以來漲最多是Google、輝達甚至呈現負報酬。

蔡明彰表示，儘管川普對中國加徵了大量關稅，但2025年中國貿易順差達1.2兆美金、年增20%，中國對美國的出口雖大減20%，但已分散到別的地方，如東協、歐洲、非洲，所以中國整體出口還年增5.5%，這意味著未來的選股開始要調整，跟過去3年不一樣。

蔡明彰補充說道，川普暫時未對稀土課關稅，因為中國掌握稀土資源，美國若與中國爆發稀土戰將吃虧。因此，稀土概念股近期從低點反彈，例如MP昨日上漲 8%，USAR上漲近10%。

