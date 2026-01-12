中國股市2026年以來漲逾5％ 法人點名投資3大領域

中國股市2026年開市以來漲勢不斷，以上證指數來說，累計漲幅超過5％，展望後市，滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義認為，市場焦點將鎖定AI需求成長、高科技製造與景氣反彈股等領域。中國A股目前隱含股票風險溢酬約在8.8%，相對於中國10年期公債殖利率的2%，或是百大城市租金報酬率的2.4% ，都具相對吸引力。

蕭正義指出，考量散戶信心指數尚未出現泡沫情況，未來上漲空間值得期待。對於投資人而言，將A股納入資產組合不僅能分散地域風險，更能增強投資組合的韌性，是理想的長線配置選擇。

滙豐投信指出，迎向新的一年，預期中國經濟將延續「外熱內冷」的成長格局。即便面對美國加徵關稅的潛在風險，中國出口及其帶動的製造業投資，仍將是驅動國內經濟的主要動能。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，隨著中國政府深耕工業升級與科技創新，特別是對再生能源與高端材料的策略性支持，將有效穩固出口優勢。雖然部份通訊設備受供應鏈外移影響，全球市佔率略微下滑，但依然是出口成長的核心支柱；此外，電動車、電池及電子機械設備近年表現亮眼，憑藉卓越的國際競爭力，預期未來對中國出口的貢獻將持續攀升。

內需方面，消費意願仍處低迷，2025年的固定資本投資將是20年來首見的負成長。中國去年12月的中央經濟工作會議明確指出，2026年的首要任務為透過擴大消費和投資來強化內需，並持續聚焦科技發展，包括增加對教育、研發和創新中心的投入，並加速採用人工智慧(AI)等先進技術。

蕭正義強調，2026年，美中科技角力仍是全球經濟焦點，美國在半導體和AI應用上保有領先地位，而中國在稀土和電力供應上卻是略勝一籌，展現不可忽視的韌性。

中國在AI科技的發展上，持續展現強勁的投資與需求成長。2024年中國在AI的研發支出約200-250億美元，較2018年呈現倍數成長；預估到2028年，相關支出將達到全球的10%。

此外，在稀土等關鍵性礦產的提煉與生產中，中國扮演關鍵角色，磁鐵生產與稀土提煉的市佔率高達九成以上，對於AI晶片、3C產品、電動車與再生能源等產業至關重要。

在科技快速更新的時代，穩定的電力供應是AI發展的基石。由於美國再生能源與天然氣電力的增加速度趕不上煤電除役，導致電力備載容量縮減的困境。反觀中國，2021年因為煤礦短缺造成電力不足的情況後，由政策主導大規模建置太陽能設備，預期2030年中國電力備載容量將達到400GW，足以支撐全球資料中心電力需求的三倍之多，成為建造資料中心的絕佳優勢。

