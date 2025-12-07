中國背景自動駕駛車 2027進軍美國市場
The News Wheel報導，在加州創辦，但後續遷至中國營運的自動駕駛汽車公司Tensor，其產品計畫2027年初進軍美國市場。推出銷售給私人買家的Level 4級全自動駕駛車Robocar，成為首款真正完全無需「人類介入」的個人消費級自動駕駛車，也將「隱私」與「數據自主權」作為核心賣點，與業界常見的數據使用方式保持距離。
這款「未來車」問世，亦可能對自動駕駛車領域產生巨大衝擊，特別是在美國，Waymo與特斯拉（Tesla）相關自動駕駛車產品，至今仍局限計程車服務或由人監督的系統。
根據MotorTrend報導，Tensor原名AutoX（安途），2016年由普林斯頓大學助理教授肖健雄在加州創立，起初在中國與加州兩地測試其自動駕駛汽車。不過在新冠疫情爆發後，公司主要營運遷往中國，在江蘇常州建立生產線，打造超過1000輛營運規模的自動駕駛計程車，在北京、上海、深圳、廣州等地營運。
公司的市場部主管Amy Luca接受The News Wheel採訪表示，出於數據隱私政策等考量，AutoX美國公司與其中國公司剝離，後更名為Tensor。
在2020年將營運中心從中國遷移至美國後，Tensor即著手研發Robocar。公司捨棄既有車輛平台，完全從零設計。目前Robocar生產將由越南VinFast公司負責。首批車輛預計於2026年底抵達阿拉伯聯合大公國，2027年初開始交付於美國市場（具體時間取決於監管部門批准）。該公司也正計畫拓展歐洲市場，於丹麥推出叫車服務。
車輛配備超過100組車載感測器，確保即使在雪地或迷霧中，仍能保持清晰視野。上述系統，由八顆輝達（Nvidia）Drive Thor-X晶片驅動，可提供高達8000兆次算力。大部分運算會在車內獨立完成，意味Robocar即使在沒有5G連線情況下，仍能運作。
官方宣稱可續航250哩，並支援20分鐘內，可從10%充電至80%的快充能力。
Robocar的Coach式開門（Coach-style），採用電動設計與防碰撞感測器。該車還保留傳統操控裝置，可隨時切換至手動駕駛。
對許多人擔憂的隱私部分，Tensor強調車主擁有完全的數據掌控權，所有資料分享，皆需車主主動同意，包括臉部、掌紋等生物辨識系統在內的所有數據，都可透過車內或應用程式自行查看或刪除。
最突出的功能，是其「Agentic AI（代理人工智慧）」，可讓車主像與人交談般，與車載人工智慧對話，使用各項功能並提出問題等。此系統使用「視覺語言模型（VLM）」訓練，能對意外狀況做出反應，並從使用者習慣中學習，也能整合行事曆與日常行程，主動建議出行時間與充電安排。
