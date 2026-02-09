中國能擁有960萬國土「最該感謝他」沒有他，可能連800萬都沒有

國際中心／唐家興報導

沒左宗棠西征守新疆，中國版圖恐縮水剩800萬平方公里。（圖／翻攝自維基百科）

談到中國960萬平方公里的遼闊版圖，許多人視為理所當然，但在晚清國運最動盪的時刻，西北邊疆曾一度瀕臨失守。當時新疆166萬平方公里的土地差點從地圖上永久消失，就在清朝面臨版圖崩潰的關鍵，一名年過六旬的老臣挺身而出，若是沒有左宗棠，今日的版圖恐怕連800萬平方公里都保不住。

【草根書生逆襲！左宗棠從幕僚翻身歷史關鍵人物】

左宗棠於1812年生於湖南湘陰的普通農家，雖然他自幼苦讀並精通兵法地理，卻在科舉之路屢遭挫敗。然而，命運在太平天國動亂時出現轉折，他加入曾國藩幕府，展現出驚人的戰略天賦與鐵腕執行力，迅速獲得朝廷重用。

從基層幕僚一路晉升至陝甘總督，左宗棠不僅能領兵平亂，更具備優異的後勤統籌能力。這段實戰經驗，成為他日後承擔西北重任、守衛國家主權的最強大後盾。

【列強虎視眈眈！新疆淪陷爆發割據危機】

19世紀中葉，清朝內憂外患不斷，西北邊疆成為外敵入侵的破口。1864年，中亞軍閥阿古柏趁亂占領南北疆，甚至建立偽政權；與此同時，沙俄也於1871年出兵強佔伊犁，意圖永久割裂中國西北防線。

當時情勢岌岌可危，若166萬平方公里的新疆徹底失守，國境線將大幅後退，不僅造成國防體系徹底崩解，珍貴的戰略物資與國土縱深也將悉數流失，對國家主權造成毀滅性打擊。

【朝廷掀棄地論激辯！左宗棠力排眾議：棄疆如毀長城】

面對新疆危局，清廷內部曾爆發激烈爭執。李鴻章等「海防派」主張集中預算防守沿海，認為新疆遙遠且維護費極高，傾向放棄；但左宗棠嚴厲反駁，直指「棄新疆等於自毀長城」，點出新疆若失，中原門戶將門戶大開，外國勢力必長驅直入。

左宗棠的堅持最終感動慈禧太后與清廷，1875年，年屆64歲的他受命為欽差大臣，背負著全民族的期望踏上西征之路。

【抬棺西征展決心！一年收復166萬平方公里失土】

為了展現誓死收復疆土的決心，左宗棠甚至命人抬著棺材行軍，宣示「不成功便成仁」。他一面嚴格訓練部隊，一面突破重重阻礙，甚至向外商貸款解決軍費問題，確保後勤供給無虞。

1876年，清軍採取「先北後南」的高明策略，迅速瓦解阿古柏勢力。短短一年多時間，清軍勢如破竹，成功收復新疆全境，讓這片166萬平方公里的土地重回版圖，創下晚清罕見的軍事壯舉。

清軍收復新疆之戰的軍事地圖。（圖／翻攝自維基百科）

【促成新疆建省！左宗棠為國門立下萬世基業】

收復失土後，左宗棠深知「長治久安」的重要性。他不僅透過談判迫使沙俄歸還伊犁，更強烈建議清廷在新疆正式建省。1884年，新疆正式改制為行省，從邊陲防區轉型為完整的行政區劃，這項決策徹底鞏固了國家對西北的實質控制權。

【歷史評價：為何沒了左宗棠，國土將縮水至800萬以下？】

回顧歷史，新疆面積幾乎佔了現今領土的六分之一。學者指出，若當年左宗棠沒有挺身而出，不僅166萬平方公里的土地會流失，更可能引發列強瓜分的連鎖反應。

左宗棠雖無顯赫出身，卻以務實的行動在國運最低谷時，硬生生擋住外敵。今日我們所見的遼闊版圖，並非理所當然的遺產，而是這位老臣在漫天風沙中，用棺材與熱血守下來的歷史奇蹟。

