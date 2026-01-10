中國能複製美國「斬首」行動用於台海？李喜明提2大不可能原因

美國日前對委內瑞拉發動軍事行動，直接將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）抓捕回美國，並宣稱接管委內瑞拉，這也讓外界好奇，是否中國也可能對台灣進行類似的「斬首」行動，近期前參謀總長李喜明上將受華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）邀請撰文，談及委內瑞拉模式能否複製於台灣，李喜明點出2問題認為中國無法複製行動，較有可能透過精準打擊逼迫台灣談判，但他仍示警，若中國真的動武，初期斬首行動仍是選項之一。

李喜明撰文指出，有部分人士認為，美國無視國際法強行驅逐他國領導人，中國就會受到誘惑，並在台灣海峽複製類似行動，但事實上，「美國在加拉加斯的軍事行動並沒有為中國提供一個可參考或可複製的對台行動模式」。

為何委內瑞拉模式無法複製在台灣？李喜明認為根本原因在於戰略意圖。他說，北京一向將台灣問題視爲內部問題，軍事行動是否違反國際法，從來不是中國考慮對台動武的決定因素，若中國採取軍事行動，目標並非清除領導人，而是全面佔領跟控制台灣，只靠武力清除台灣領導階層，不足以達到中國統一的戰略目標。

其次，是台灣的政治制度。李喜明指出，台灣不是個人專制，而是成熟的民主政體，在治理上是基於穩定的憲法跟法律框架，若國家領導人喪失行為能力，法律規定的繼承機制也能確保政府連續性，罷免總統既不會使國家癱瘓，也不會產生斬首戰略所指的那樣，引發系統性崩潰或民眾集體投降。

​委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro Moros）日前被美國抓捕，引發全球高度關注。（資料照，美聯社）

美軍經驗難複製 李喜明： 更會強化台灣對反斬首的重視

除了戰略因素以及政治體制外，李喜明也認為中國若效仿這類的軍事行動，會面臨巨大風險。李喜明表示，美國在委內瑞拉的行動，比外界認為的都還要複雜，需要高度整合情報、電子和資訊戰、精準打擊能力、特種作戰部隊、內部政治操控和緊密同步的聯合行動。

李喜明說，美軍在執行類似任務已經有豐富經驗，但即使如此，美軍也有遭遇過重大挫敗，包括1993年的摩加迪休戰役、1980年伊朗的鷹爪行動和1961年的豬玀灣事件，這些案例凸顯了此類行動的極度困難和風險，即使對軍事實力雄厚的軍隊也是如此。

李喜明提到，相反的，中國軍方在執行這種性質複雜、政治敏感的特別行動方面缺乏類似經驗，此外，台灣的防禦環境與委內瑞拉的防禦環境截然不同；台灣長期以來一直發展強大的情報、監視和偵察能力，近年更強化了反斬首的態勢，包括「萬鈞計劃」、調整海軍陸戰隊編隊任務等，美國在委內瑞拉的行動，更會強化台灣對於反斬首的重視。

斬首仍是中共選項之一 李喜明：台灣不該自滿

儘管如此，李喜明仍強調台灣不應該感到自滿。他表示，若中國決定動用武力，在衝突開始階段，斬首行動仍是選項之一，多年來北京一直在籌備各種斬首行動，類似於美國在2003年伊拉克戰爭的做法，靠著遠程精準打擊，逼迫台灣進行談判，而非立即的政治體制崩潰；對台灣來說，適當的應對措施是繼續加強反斬首能力，並進一步改善健全的政府延續機制，這些措施對於確保台灣能夠抵禦，並挫敗任何企圖透過斬首策略削弱其政治領導層，或國家韌性的行徑非常重要。

