中國能複製美軍委內瑞拉行動？港媒：還差得很遠

〔國際新聞中心／綜合報導〕分析家指出，美國在委內瑞拉的「絕對決心行動」展現的極致精準度，是中國長期以來致力追求的目標之一，但受限於各種因素，迄今仍未完全掌握，包括跨軍種資產難以整合為「全域作戰」，也缺乏統籌全軍特戰部隊的國家級特戰司令部；同時，支援遠距滲透所需的航空運輸與制空支援能力不足，實戰與情報蒐集能力也不及美軍。

香港「南華早報」報導，在一場整合空軍、海軍、情報機構、太空及網路領域的複雜聯合作戰中，美國陸軍精銳部隊「三角洲部隊」(Delta Force)在不到3小時內，完成在卡拉卡斯的精準突擊，捕獲委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)及其妻子，並將他們押回美國。

美國陸軍戰爭學院中國地面部隊研究中心(China Landpower Studies Center)主任阿洛斯德基(Joshua Arostegui)表示，這場名為「絕對決心行動」(Operation Absolute Resolve)的演練，是多年來發展多域作戰、從數十年全球參與的成敗中汲取教訓，以及對多方來源情報進行先進整合的巔峰之作。

受益於快速的軍事現代化，中國人民解放軍擁有許多美國在委內瑞拉展示的資產，包括第五代匿蹤戰機、現代海軍系統、網路與電子戰平台、先進直升機及精準彈藥。但阿洛斯德基指出，在將這些資產整合為「全域作戰」(all-domain operations)方面，中國和美國存在關鍵差距。

據估計，中國擁有2萬至3萬名特戰人員，由受過高度訓練的官兵組成，並配備先進武器。他們的任務主要分為三大類：直接行動、特種偵察及反恐。

美國戰爭部(國防部)「2024年中國軍力報告」指出，解放軍特戰部隊一個明顯的侷限，在於其指揮結構與後勤支援的破碎化。解放軍陸軍的13個集團軍，以及新疆與西藏軍區，各自維持一個特戰旅。此外，海軍陸戰隊、空軍空降兵、火箭軍偵察團，以及人民武裝警察部隊(武警)也有特戰部隊。

然而，報告指出，目前沒有一個負責所有特戰活動的國家級特種作戰司令部，解放軍特戰部隊沒有專屬的基礎設施或支援，必須依賴正規部隊來支援其任務。解放軍自2015年底以來的大規模改革，雖然強調戰區層級的聯合作戰，但並未創建聯合作戰特遣部隊(joint task forces)來鼓勵各軍種間增加協調。

美國喬治城大學教授、前中央情報局官員韋德寧(Dennis Wilder)表示，解放軍也缺乏專門執行戰略層級任務的單位，沒有與海豹部隊第六分隊(Seal Team Six)或三角洲部隊同等級的單位，來進行這類戰略滲透。

五角大廈報告指出，解放軍缺乏足夠的航空資產，來執行特戰部隊的長程滲透，以進行戰略級直接行動或偵察，主要依靠直升機運輸特戰單位執行空降與空中突擊任務。

阿洛斯德基表示，針對跨海峽的VIP抓捕行動，解放軍特戰部隊也受到直升機數量有限的限制，導致無法定期針對此類能力進行訓練。而在馬杜羅拘捕行動中，美國直升機飛行員接受過執行此類高風險機動與任務的訓練。

另一方面，中國地緣政治學及戰略學者倪樂雄表示，美軍壓制委內瑞拉雷達系統的電子戰能力，再加上美國軍機的匿蹤能力，在確保奪取制空權方面發揮重要作用，這些都是北京仍需改進的能力。

五角大廈的報告列舉解放軍特戰部隊參與的主要國際部署，包括尼泊爾地震搜救、葉門撤僑、亞丁灣反索馬利亞海盜，以及與印度衝突後的邊境增援，結論是儘管進行單邊與多邊訓練，解放軍仍缺乏現實世界的實戰經驗。

此外，三角洲部隊行動的成功與一項關鍵優勢相匹配，即美國蒐集情報的能力，這是解放軍為了追趕其最大對手所必須加強的力量。

中國前軍事教官宋忠平表示，情報將是解放軍能否實現閃電戰或「定向清除」的關鍵因素。相較之下，美軍透過各機構與情報部門的協調，取得全面的第一手情報，還有線民支援，以確保情報的精準度。

韋德寧也強調情報在卡拉卡斯行動中的重要性，行動成功是基於卓越的祕密情報蒐集、數月的周密準備，以及攻勢性網路與電子戰的運用，而中國要達到美國的黃金標準，仍有很長的路要走。

