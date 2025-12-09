中國脅迫外交有用！經濟學人：成本低、效果好、迫使他國服從也很快
編譯林浩博／綜合報導
中國進入習近平時代，態度強硬，甚至口無遮攔的「戰狼」外交成為了常態，並且常用自身經濟優勢脅迫他國。英國《經濟學人》於8日刊文揭密，北京常這樣做就兩個原因：成本低、又有效。
「黑暗藝術」的大師
《經濟學人》在這篇標題為「中國知道如何懲罰冒犯它的國家」（China knows how to punish countries that offend it）的文章中，開頭就直呼北京精通運用經濟槓桿的「黑暗藝術」（dark arts）。
文中舉當前中日外交風波為例，指出北京除了用嚴詞批鬥，還祭出一連串措施，包括禁止進口日本海鮮、勸阻國民赴日，以及施壓各地單位取消日籍藝人的表演等等。
中國採取這種脅迫式外交已經長達20年。最早是針對西藏精神領袖達賴喇嘛，只要有國家的領導人膽敢會見達賴，北京就會以貿易手段懲罰該國。
隨著時間過去，中國的經濟脅迫目標跟著擴大，從2010年挪威諾貝爾獎委員會頒發和平獎給中國人權鬥士，再到2012年與菲律賓的南海衝突，以及2016年抗議南韓部署美國的薩德防空系統。據澳洲文件的統計，自2008年以來，將貿易當作武器的案例將近100件，中國就佔了40%比例。
有效又成本低
雖然在南韓薩德部署與立陶宛的「台灣」辦事處事件，中國終究摸摸鼻子，放鬆了經濟施壓力道。但文章指出，長時間驗證下來，脅迫式外交在驅使他國行為方面，還蠻有效。一名北京的資深觀察官就如此觀察，只要有「狗屋」（doghouse，指某人不乖就關起來懲罰的地方）存在，不用講明任何目標，其威懾力就十分足夠，足以讓外國政府小心不跨越北京所宣布的紅線。
文章又以立陶宛的「台灣辦事處事件」為例，指出一些國家以立陶宛為戒，不願允許台灣的駐館正名。另外，同樣因為中國壓力的緣故，不少國家即使願意允許達賴來訪，與他會面的官員層級也偏低。澳洲近年遭到中國進口禁令的衝擊，之後也降低了對中國的批評力度。
實際操作上，中國通常不會光明正大宣布貿易手段是某種制裁，以便換取否認的空間，但其快、狠、準的出手，外界一看也知道其用意。再加上中國對付的國家，都有一定可替代性，像是降低對菲律賓香蕉的進口，可從越南增加採購來填補缺口。相對應的，遭鎖定的國家卻會因為依賴龐大的中國市場，蒙受巨大損失。
可以說，中國實施經濟脅迫，所承擔的直接成本極低。
國際聲譽受損？我承擔得起
文末提到，脅迫式外交不可避免會損害中國的形象，時間一長，遭施壓國的公眾對中國不會有好印象。這點可見於南韓民眾經過薩德風波之後，對中國的好感度直線下降，甚至即便在川普霸凌各國的現在，澳洲與加拿大公眾同樣不大信任中國。
但中國經過自我評估，可能已經認為，雖然會嚇跑部分潛在的投資人與遊客，但這樣做能讓外國政府遵守自己的意志，其實很值得。因此如今中國以首相高市早苗「台灣有事」言論為由，將日本放入「狗屋」，並不只為了懲罰，而是殺雞儆猴，挑明台灣議題是其不可逾越的紅線。
