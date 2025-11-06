中國腫瘤權威院內偷吃女醫師「值班室啪啪」影片瘋傳 女醫神級顏值曝光

大陸中心／陳佳鈴報導

中國腫瘤權威醫院值班室偷吃女醫師，兩人親密行為的影片也被流傳在網路上。（圖／翻攝微博）

中國湖南醫界近日大震盪！湖南省人民醫院兩名在專業領域具高度聲望的資深醫師，被爆出在醫院值班室疑似發生不正當行為，長達 17 分鐘的不雅影片於網路流傳，南省人民醫院低調證實，涉事兩人均已遭停職，目前院方正展開調查。

該起事件源自中國社群平台近日瘋傳的一段影片，畫面中一名男子與女子在醫院值班室內發生親密行為。影片曝光後，不少網友依據房間內部擺設與背景細節比對，指稱拍攝地點位於湖南省人民醫院。

影片男女主角的身分曝光後更讓外界震驚！男方為現年 50 歲的祖雄兵，任職於中南大學湘雅醫院泌尿系腫瘤科，是教授與博士生導師，同時擁有多項醫學會職銜，是當地醫學界指標性人物，且具中共黨員身分。

女方則是湖南省人民醫院眼科副主任、眼科一病區主任曾琦，44 歲，同樣為 該院的明星級醫師。她擁有博士學位、已經做到主任級的醫師，擔任碩士研究生導師，長期參與多項國家與省級研究計畫，以第一作者或通訊作者身分發表過 20 多篇專業論文，在眼科領域具相當影響力。

男醫師是中國腫瘤權威，也是當地醫學界指標性人物，女醫師則面貌姣好，網友直誇她是明星級的顏值。（圖／翻攝微博）

中國多家媒體指出，早在 10 月下旬就已有文章以「湖南省人民醫院相關醫務人員存在不正當關係」為題在網路流傳，直到這段 17 分鐘影片曝光後，內容迅速發酵，相關討論瞬間席捲社群與醫界圈內。

據了解，兩名涉事醫師皆已婚，各有家庭。院方兩人確實遭到停職並接受調查，但對於影片來源、拍攝時間與當事人是否涉及違反醫德或職場規範等問題，醫院尚未公開說明，引發外界質疑院方意圖低調處理、試圖消弭輿論。

