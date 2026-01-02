中國臉好腫！多國發聲譴責軍演 加拿大開嗆了：反對改變台海現狀

即時中心／黃于庭報導

中國解放軍東部戰區去（2025）年12月30日展開「正義使命-2025」環台軍演，範圍涵蓋台海以及台灣北部、西南、東南、東海空域，並進行實彈射擊。對於中國蠻橫行徑，除了美國國務院嚴正關切，歐盟、英法德澳等國也紛紛譴責，支持維護台海現狀。加拿大全球事務部於當地時間2日發表聲明，反對單方改變台灣海峽現狀的企圖，外交部對此表達誠摯感謝。

加拿大全球事務部官方X帳號（Foreign Policy CAN）於台北時間2026年1月2日，發布題為「中國決定在台灣周邊舉行大規模軍演」的新聞聲明，指出加國反對任何單方改變台灣海峽現狀的企圖，台灣海峽對國際社會的安全及繁榮不可或缺，維持台灣海峽的和平及暢通符合各方利益。

近日來美國、日本、歐盟、英國、法國、德國、澳洲、紐西蘭及菲律賓等相繼對中國軍演表示關切，加國的聲明再度展現民主陣營明確表達維護台海現狀的支持立場，外交部長林佳龍對此表達誠摯感謝。



林佳龍歡迎並感謝加國政府就中國以武力升高台海情勢表達關切，展現加國維護台海現狀的堅定立場，也彰顯確保台海和平穩定已是國際社會共識，並符合各方重要利益。

外交部強調，聯合國憲章明確禁止以武力或武力威脅解決爭端，這一原則同樣適用於台海及第一島鏈周邊海域。台灣將持續與加拿大及其他理念相近的國家合作，共同守護以規則為基礎的國際秩序，並攜手推動及確保全球與區域的和平、穩定與繁榮。

