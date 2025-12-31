中國臉都綠了！不只歐盟、英德法 澳洲和紐西蘭也發文聲援台灣

中國近日大幅升級對台灣的武力威脅，不僅先後進行圍台軍演、射擊火箭彈，還派海警船不斷騷擾我國海域。對此，歐盟、英國、法國、德國等西方民主盟友接連發聲明挺台，甚至連澳洲、紐西蘭也陸續加入抨擊中國的行列。澳洲外貿部表態，反對任何導致升高衝突風險的行動；紐外貿部也要求中國克制，勿採取破壞和平穩定的舉動。對此，我國外交部誠摯感謝澳、紐等國，展現支持台海和平與安全、維持穩定現狀的立場。

外交部轉述，澳洲外貿部於今（2025）年12月31日，就中國在台灣周圍進行軍演、破壞區域穩定並加劇緊張情勢發布聲明。澳方反對任何導致升高誤判與衝突風險可能性的行動，並重申，相關軍演不成比例且破壞穩定，已向中國直接表達關切。此外，紐西蘭外貿部也在X平台，表達紐國對中國此次軍演的關切，並呼籲中國應克制、避免採取破壞和平穩定的舉動。

外交部說明，上述聲明是澳紐兩國繼今年4月後，再度公開反對，任何片面改變台海現狀的舉措；並呼籲台海雙方透過對話，而非武力或脅迫解決分歧。

外交部長林佳龍誠摯感謝澳洲、紐西蘭等印太區域及全球其他理念相近國家，再度展現支持台海和平與安全、以及維持台海穩定現狀的明確立場，並歡迎各國持續密切關注台海情勢。外交部重申，維繫台海和平穩定已是國際共識；台灣作為負責任的國際社會成員，將持續與理念相近國家齊心協力，共同維護全球及印太區域的和平、穩定與繁榮。

此外，歐盟、英德法等國，也接連發布挺台聲明。據外交部轉述，歐盟EEAS聲明指，維護台海現狀攸關歐盟直接利益，台海和平穩定，對於區域及全球安全與繁榮具戰略重要性；歐盟反對任何片面，特別是透過武力或脅迫手段改變現狀的行為。另，英國外交部聲明強調，台海和平對全球繁榮及英國經濟至關重要，反對在台海使用武力或脅迫，及任何片面破壞現狀的作為。

法國外交部聲明則指，台海和平穩定關乎全球安全與繁榮，法國密切注意中國相關軍演行動；法方支持台海和平穩定、反對任何以武力與脅迫手段，片面改變台海現狀。德國外交部則強調，中國軍演加劇台海緊張局勢、並危及台海穩定，台海和平穩定對區域、國際之安全與繁榮具有戰略意義，任何現狀改變，均須以和平方式，並在雙方同意下進行，呼籲各方克制與對話。

我國外交部則認為，以上相關聲明，均再次展現歐洲堅定支持台海和平穩定的立場；外交部長林佳龍也因此向這些國際盟友，再次表達誠摯感謝。

