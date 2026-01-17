即時中心／高睿鴻報導

歷經多個月辛苦談判，台美關稅協議昨（16）日終於出爐，讓國內許多產業鬆了一口氣，內容也充滿亮點；例如稅率，由一開始美方「開價」的32%，腰斬至比照日本及韓國的15%，不僅如此，半導體、半導體衍生品、汽車零組件或木材家具等多項關鍵產品，也獲得「232關稅最優惠待遇」。豈料，眼見台美達成協議、台灣還獲得15%稅率，身背47%稅率的中國相當不滿、憤怒開嗆；對此，我國外交部也強硬回擊了。

此次台美談妥關稅、順勢簽署共同投資合作備忘錄（MOU），還另達成擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係…等共識，皆引發國人雀躍；更重要的是，過去1年相當掙扎的傳統產業，終於獲得「解脫」、更還拿到比照日韓及歐盟等國的最優惠稅率，讓諸多傳產公會，立即發聲明力挺協議。

然而，被美國課47%關稅的中國，一見到台美簽訂協議，馬上氣得跳腳，外交部發言人郭嘉昆馬上開嗆，反對建交國與台灣商簽具主權意涵、官方性質的協定；中國駐美大使館發言人劉鵬宇更要求美方撤回協議，「否則所有後果都由美方承擔」，且痛斥這紙協議「嚴重違反1個中國原則、3個中美聯合公報」。

對此，外交部首先提醒，中華民國台灣是主權獨立國家、主權屬於全體台灣人民、中華人民共和國也從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀。因此，中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為；外交部批評，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的「麻煩製造者」。

另，外交部也表示，欣見由行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮所領導的談判團隊，就台美對等關稅及相關細節等，與美方達成共識、順利完成談判。外交部也強調，將在此基礎上、以及總統賴清德和行政院指導下，持續推動「總合外交」核心策略，與各相關部會協力，推動經濟外交工作；並擴大與私部門合作，強化「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」精神，共同打造經貿「台美聯合艦隊」，持續促進台美雙邊全方位經濟科技合作夥伴關係。

原文出處：快新聞／中國臉都綠了！見台美簽關稅協議氣炸 嗆「後果自負」遭外交部打臉

