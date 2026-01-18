中國自產晶片夠強了？唐湘龍曝「拒買H200」戰略意義：不吃有毒的誘餌

美國總統川普去年底在個人Truth Social帳號宣布，允許輝達向中國出口H200晶片，而中國國家主席習近平「作出了正面回應」，但近期根據《路透社》等外媒報導，中國海關禁止H200晶片進口，且並未說明理由，也未表明這是正式禁令還是暫時措施。對此，資深媒體人唐湘龍於網路節目《風向龍鳳配》表示，中國可能在今年提出完整AI發展藍圖。

唐湘龍表示，H200事件是中美戰略級別的相互試探，對中國來說，H200是「有毒的誘餌」，現在決定「不吃」是有戰略意義的動作；對美國來說，中國拒買H200，可理解為中國對於本身的半導體效能有把握了。

唐湘龍認為，拒收H200的訊息很快就下達，顯示中國嚴肅看待此事，並且，中國完整的「十五五」規劃綱要預計在23日「兩會」上正式發布，到時中國可能會發布未來5年的AI發展藍圖，到時便能清楚中國AI產業的水準。

唐湘龍指出，輝達執行長黃仁勳曾提出包括能源、晶片、基礎設施、模型、應用服務的「五層蛋糕說」，認為5層蛋糕中美國只有晶片真正具優勢，除了硬體產業中國居於落後以外，其他部分中國都準備在未來與美國較勁，因此，拒收H200傳達出的訊息為，中國也在準備等同H200效能的晶片。當中國拒絕H200，顯示中國可能已經有AI發展藍圖，並可能在3月的「十五五」規劃綱要中提出。

媒體人陳鳳馨則認為，目前美國確定在晶片領域高度領先，並在大型語言模型部分稍微領先，電力部分則是中國遙遙領先。基礎設施部分無法確定何者有優勢，但令黃仁勳感到壓力的部分，是中國建設速度非常快，美國速度太慢又受限於電力，在這部分中國可能將超越，最後在應用領域上，目前公認中國應用能力最高。



