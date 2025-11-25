中國致函聯合國怒控日本 外媒：要各國站隊

▲日本首相高市早苗日前在國會上發表「台灣有事」言論，引發中國反彈，在約莫三個星期的時間裡，中國祭出經濟報復、民族主義抨擊和外交攻勢來表達強烈不滿。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前在國會上發表「台灣有事」言論，引發中國反彈，在約莫三個星期的時間裡，中國祭出經濟報復、民族主義抨擊和外交攻勢來表達強烈不滿。如今中國更將爭端升級，致函聯合國，外媒分析指出，此舉是在向其他國家施壓，「要麼站在中國這邊，要麼不要擋道。」

根據彭博社報導，中國常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控高市早苗的言論違反了國際法。傅聰寫道：「如果日本膽敢軍事干預台灣海峽，將是一種侵略行為。中國將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。」

信中還指責日本破壞「戰後國際秩序」，並引用支持中國主張對台灣擁有主權的文件。中國國家主席習近平在24日時，與美國總統川普（Donald Trump）進行電話會談，再度強化這一訊息，表示：「中國和美國曾並肩抗擊法西斯主義和軍國主義。鑑於當前局勢，我們共同維護二戰勝利的成果就顯得更加重要。」

報導指出，中國此舉旨在強化其對台主張，並將爭端從日本延伸至更廣的國際舞台，特別是在北京擁有相當支持度的全球南方國家之間。透過引用「自衛權」並把日本可能的介入定義為「侵略」，北京實質上在宣告：一旦發生入侵，包括美國在內的任何國家都不應為台灣提供防禦。

國際危機組織（International Crisis Group）東北亞高級分析師楊威廉（William Yang）表示，這封信「可能是中國為未來可能的軍事行動建立法律基礎和論述的第一步」，包括在衝突中向日本資產開火。

楊威廉補充說，雖然美國前總統拜登（Joe Biden）曾多次表示，美國會在中國攻擊台灣時協防，但北京當時對華府保持克制，因為它知道美國能給予中國「真正的痛苦」。相比之下，日本對中國的經濟依賴，讓它成為更容易施壓的對象。

楊威廉說，中國「想觀察川普政府願意給日本多少具體支持」，同時「警告其他民主國家，不要在台灣議題上做出類似發言」。

報導指出，這封致聯合國的信函是中國擴大對日衝突、尋求國際支持的最新動作。雖然它不是需要會員國投票的正式決議，但會迫使所有國家思考自身立場，而這對中國而言已足夠。

法國外貿銀行（Natixis SA）首席亞太經濟學家埃雷羅（Alicia Garcia Herrero）說：「中國只需要沉默，因為沉默對中國來說意味著默許和接受。而且沒有人說這是令人髮指的。所以這就是為什麼對中國來說，這已經是一次巨大的勝利。」

在對高市早苗的猛烈抨擊中，中國官員和官方媒體評論員經常提及日本對中國和其他亞洲國家的戰時侵略，指責她的政府正在走回一條危險的「軍國主義」道路。中國駐聯合國大使傅聰也抓住日本所謂的「違規行為」，反對日本競選聯合國安理會席位。

對於中國來說，對高市早苗的持續關注也具有國內政治目的：在一個最敏感的國內政治問題上不向歷史敵人讓步，讓習近平看起來強硬。

大西洋理事會全球中國中心非駐地研究員宋文迪（Wen-Ti Sung）表示，允許中國提升國內民族主義，同時也起到了阻止其他國家在台灣問題上發聲的作用。他說：「通過讓其他國家在聯合國公開支持中國的立場，中國正試圖透過人多勢眾來彰顯其立場的合法性。當兩個主要的經濟巨頭發生爭鬥時，阻力最小的路徑就是保持低調。」

