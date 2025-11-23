中國致函聯合國揚言「對日動用自衛權」 外交部：蠻橫且扭曲史實

外交部批評中國蠻橫扭曲史實。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞]

中國駐聯合國常代傅聰日前致函聯合國，聲稱日本若敢武力介入台海局勢，中國將堅決行使自衛權。對此，我國外交部今（23）日譴責，該內容不僅蠻橫無理，更惡意扭曲史實。外交部說，只有台灣的民選政府，才能在國際社會及多邊國際組織與機制中代表台灣 2,300 萬人民，中國無權置喙及干預。

傅聰日前致函聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres），聲稱如日本膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，北京將堅決行使聯合國憲章賦予的自衛權，以維護國家主權和領土完整。該信函也將分發給所有聯合國會員國。

廣告 廣告

我國外交部今下午痛批，該內容不僅蠻橫無理，更惡意扭曲史實，並違反「聯合國憲章」第二條第四項有關在國際關係上不得使用威脅或武力的規定，外交部予以嚴厲譴責並駁斥。

外交部說明，維持台海的和平穩定已是國際社會的高度共識，包括德國外長已數次引用《聯合國憲章》禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，以及一再重申台海和平穩定的重要性，相關論述也彰顯理念相近國家對國際法及以規則為基礎的國際秩序的重視。

外交部重申，第二次世界大戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茲坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交予中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣，所以台灣絕非中華人民共和國的一部分。

此外，外交部表示，台灣自 1980 年代中期起啟動由下而上的政治自由化及民主化轉型，並在 1996 年完成首次總統直選，確立行政及立法部門均由台灣人民透過民主程序選出的中華民國政府，對灣台灣實施有效統治，並為對外代表台灣的唯一合法政府。另中華民國台灣歷經 2000 年、2008 年及 2016 年三次政黨輪替，持續鞏固台灣民主體制及主體意識，也充分展現台灣人民致力守護自由及民主體制的堅定意志。

外交部再次強調，基於上述史實，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海客觀現狀，也是國際社會公認事實。只有台灣的民選政府，才能在國際社會及多邊國際組織與機制中代表台灣 2,300 萬人民，中國無權置喙及干預。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本防衛重心轉向台灣周邊 防相視察宮古、石垣島

專論》「川普式政治」來襲 歐洲須盡快停止對自由貿易信仰的依附