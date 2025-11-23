中國致函聯合國狀告高市、威脅台海 外交部譴責：違反聯合國憲章

中國駐聯合國代表傅聰。翻攝新華社



日本首相高市早苗日前發表的「台灣有事」言論引發中國怒火並祭出一連串反制措施。中國常駐聯合國代表傅聰於11月21日致函聯合國，稱日方若以武力介入台海，中方將行使「自衛權」，對此，我外交部嚴厲譴責已經違反「聯合國憲章」在國際關係上不得使用威脅或武力的規定。

中國常駐聯合國代表傅聰近日致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），信中重申，台灣議題是中國內政，不容任何外來干涉，「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整」。

廣告 廣告

對此，外交部批評，傅聰的致函內容，不僅內容蠻橫無理，更惡意扭曲史實，嚴厲譴責違反「聯合國憲章」第2條第4項有關在國際關係上不得使用威脅或武力的規定；台灣經歷民主化轉型，已進行多次選舉，充分展現台灣人民致力守護自由及民主體制的堅定意志。

外交部說明，維持台海的和平穩定已是國際社會的高度共識，包括德國外長已數次引用《聯合國憲章》禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，以及一再重申台海和平穩定的重要性，相關論述也彰顯理念相近國家對國際法及以規則為基礎的國際秩序的重視。

外交部重申，第二次世界大戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茲坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交予中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣，所以台灣絕非中華人民共和國的一部分。

基於上述史實，外交部再次強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海客觀現狀，也是國際社會公認事實。只有台灣的民選政府，才能在國際社會及多邊國際組織與機制中代表台灣2300萬人民，中國無權置喙及干預。

更多太報報導

高市稱「台灣有事」引日中關係 外交部：難直接解讀「將協防台灣」

獨家／突破中國壓制！環境部長彭啓明低調參與巴西COP30

太魯閣號事故／運安會：工地6缺失 台鐵卻沒缺失紀錄