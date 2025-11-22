中國致函聯合國：日本武力介入台海 將行使自衛權
編譯林浩博／綜合報導
彭博22日報導，中國致函聯合國，揚言如日本「膽敢武力介入台海局勢」，就會動用自衛權。日本首相高市早苗月初的「台灣有事」說法，引爆了這次的中日摩擦。北京報復不斷升級，堅持要求高市撤回言論，但至今為高市拒絕。
膽敢武力介入 就行使自衛權
報導稱，此時中國正在尋求國際支持自身立場。報導引述中國官媒新華社指出，此封信函是21日，由中國駐聯合國代表傅聰遞交給了秘書長古特雷斯（Antonio Guterres ），信函也會同步散發給聯合國所有成員。
傅聰在信中寫道：「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權與領土完整。」
高市拒絕撤回言論
整場中日外交風波的直接導火線，是高市早苗7日公開表示，一旦中國對台動武，可能就構成了日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」。高市此番發言，使她成了對台灣議題明確表態的日本首相第一人。中國對此則動用了一連串經濟報復，並不斷要求高市收回言論。
不過，高市截至目前都予以拒絕，造成日本與其最大貿易夥伴、中國的對峙。在高市以前，日本歷屆領導人都不願講明何謂「存亡危機事態」，採取戰略模糊，僅稱到時會依據實際情況來做出決定。
儘管高市在國會稱，將不再明說日本在何種情境會派出自衛隊，但她也強調日本立場從未改變。
