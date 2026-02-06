中國與南非簽協議 促南非產品免關稅

（德國之聲中文網）周五（2月6日），南非貿易部長帕克斯·陶（Parks Tau）在訪問中國期間，與中國商務部長王文濤簽署了一項框架性經濟伙伴關系協議。南非方面稱，這是推動南非產品獲得進入中國市場免關稅准入的重要一步。

南非貿易和工業部表示，該協議將啟動一項談判，旨在使部分南非商品（例如水果）免稅進入中國市場。該部預計，這項貿易協議將於3月底前最終敲定。作為交換，中國將在南非獲得更多投資機會。

廣告 廣告

根據特朗普總統的對等關稅政策，美國對部分南非商品加征了30%的關稅——這是全球最高的關稅稅率之一。南非表示仍在與美國談判，以期達成更有利的協議。

中國已經是南非最大的貿易伙伴，而美國是第二大貿易伙伴。同時，中國在非洲大陸的經濟影響力持續增長，並在非洲關鍵礦產的開采中佔據主導地位，而這些礦產是新型高科技產品的關鍵組成部分。

南非貿易部表示：“南非期待以友好、務實和靈活的方式與中國開展合作。”貿易和工業部長帕克斯·陶（Parks Tau）前往中國簽署了該協議。他表示，該協議將惠及南非的采礦、農業、可再生能源和科技行業。

特朗普政府指責南非奉行反美外交政策，並放任國內白人少數族裔遭受暴力迫害，導致雙邊外交關系跌至數十年來的最低谷。南非政府否認了有關阿非利卡人（白人）農民遭到殺害、土地被大規模掠奪的指控，稱其毫無根據。

特朗普還將南非排除在今年在美國舉行的二十國集團（G20）會議之外。

南非對中國出口額最大的商品是黃金、鐵礦石和鉑族金屬，而中國汽車在南非的市場份額也迅速增長。行業組織估計，中國汽車品牌在南非市場的份額已從2020年的約2.8%增長到去年的11%至15%。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德才 (美聯社、路透社)