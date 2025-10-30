中國與60多國簽引渡條約 林佳龍要求外館防範跨境鎮壓
沈伯洋說，「大家不要忘記喔，他們甚至連檢察官跟法官，都可以進入到他們懲戒的範圍，所以這個危險呢，並不是發生在我身上而已。」
強調自己恐怕「不會是唯一」，沈伯洋遭中國重慶公安局發布通報「立案調查」，指控他涉嫌分裂國家。
根據外交部報告指出，中國目前已經與俄羅斯等超過60個國家，簽訂刑事司法互助條約，並與60多國完成「引渡條約」簽署，恐怕都成為中共施壓他國、要求引渡台灣人或外國公民的工具。
民進黨立委羅美玲詢問，「換言之，就是說像王委員，或者是說沈伯洋委員，他們也是能到友好國家去，這種威脅是引起全世界，大家都認為是一個威權擴張，要如何因應？」 外交部長林佳龍回應，「我們不斷在宣導，然後也跟友好國家不斷針對這個東西交流。」
外交部表示，已多次通電各駐外館處，加強防範與因應中國跨境鎮壓或長臂管轄的可能性，並視情況調整旅遊警示。
而隨著中共持續透過發布懲獨名單、制裁措施，還擴大對象，從台灣政要逐漸延伸到軍方、受制裁人員的家屬、企業等進行懸賞。
一名任職華碩的中配錢麗，被披露在臉書經營解放軍社團、鼓吹武統，還在公司舉報同事與主管支持台獨等。陸委會30日首度證實，已經廢止她的台灣身分及戶籍。
民進黨立委王定宇表示，「用中華人民共和國的法律，在我們國家的境內恐嚇中華民國的公民，思想檢查。」
陸委會副主委沈有忠回應，「她還在電梯裡面張貼中國法律，我們在8月25日已經請移民署廢止錢女她的台灣身分跟戶籍，回到『居留』狀態，我們也在8月28日的時候，已經辦妥了廢止登記她的戶籍的部分。」
王定宇說，「妳來這個國家，不是為了愛這個國家，是為了消滅這個國家，我們就可以剝奪妳的國籍，錢麗就是一個好的例子。」陸委會副主委沈有忠回覆，「是。」
不僅在國內，陸委會也提醒國人到對岸除了注意風險，也記得使用「動態登錄系統」，因為光是從去（2024）年元旦到今（2025）年10月底為止，就已經接獲總共233人失聯、遭留置盤查或疑似遭限制人身自由，甚至還有不少的未曝光的黑數。
中國頻頻對台形塑「長臂管轄」，重慶公安局日前「立案偵查」民進黨立委沈伯洋，引發關注。民進黨立委林楚茵今天（30日）上午質詢時表示，明年APEC將在中國舉辦，擔心中國會干預台灣國際參與，及影響我方人員安全。對此，外交部長林佳龍說明，去年中國申請主辦2026年APEC時，我方即要求中國確保所有出席人員安全及平等參與權利，並獲美國等友好國家支持。鏡報 ・ 1 天前
中共國台辦去年10月將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；本月28日，中共紅色恐怖再度出手，透過重慶公安局援引《中華人民共和國刑法》及「懲獨22條」以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，隨後國台辦還聲稱這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。對此，民進黨中國部今（30）日表示，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美國總統川普和中國國家主席習近平今天(30日)在韓國釜山會面，韓國反習團體連日在各地抗議，參與示威的韓籍中國青年觀察，韓國反習近平的氛圍濃厚，但不少民眾會將「反習」情緒，演變成「仇中」，凡是看到像中國人的華人就反感，往後需要讓他們逐漸明白，該反的是習近平，不是中國人。 中共種種舉措 引爆韓國人不滿 川習會30日登場，韓國多個民間團體這幾天陸續在各地舉行反習、反中行動，其中，由「孔子學院真相運動總部」等團體29日在首爾舉辦的「歡迎川普、譴責習近平」集會活動，現場施放高7公尺的大汽球，上頭寫著「不忘六四 推翻暴政」。 他們提到，中國在土地改革、文化大革命和天安門事件中，數千萬人被犧牲；現在對藏族、維吾爾族、蒙古族等少數民族的強制同化政策，以及對香港自由的鎮壓和對台灣的軍事威脅，仍在持續中。 參與集會活動的中國青年池明光，兩年前歸化為韓國人。他說，由於中共會介入韓國選舉，並時常有中國間諜非法用無人機拍攝韓國的軍事基地，或在韓國販毒，種種事件累積起來，激發韓國民眾對中共的不滿，統計顯示，高達8、9成的韓國人有反中情緒，韓國青年組織「自由大學」(Freedom University)更是天天都在中央廣播電台 ・ 1 天前
川習會的場外，今天也很熱鬧，為了迎接習近平到訪，中國僑胞和留學生，一大早就帶著五星旗到現場等待。但同時，韓國保守派的反中抗議人士也到場，大嗆「習近平OUT」、以及「這裡不是中國」。維安緊張，南韓警方在機場外、制高點都有部署警力。鏡新聞 ・ 1 天前
川習會的場外10月30日也很熱鬧，為了迎接習近平到訪，中國僑胞和留學生，一大早就帶著五星旗到現場等待。但同時，韓國保守派的反中抗議人士也到場，大嗆「習近平OUT」、以及「這裡不是中國」，維安緊張，南韓警方在機場外、制高點都有部署警力。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
根據判決書內容，男子與妻子結婚後原本育有兩名子女。不料婚後兩年，男子因車禍重傷昏迷，生活起居全靠照護人員協助，之後長期住在療養院，完全喪失行動及生育能力。法院後來也指定監護人代為處理其相關法律事務。然而妻子在丈夫昏迷多年期間，仍以夫妻身分維持婚姻關係，並...CTWANT ・ 11 小時前
美國總統川普今天(30日)結束川習會，在空軍一號上採訪證實，兩人沒有談到台灣，下午新華社的通稿同樣對台灣隻字未提，學者認為這很罕見。我國外交部則表示台美之間保持密切聯繫。而翻開美中「7對7」官員，成員組合都主要為經貿商務性質。TVBS新聞網 ・ 1 天前
明將正式上任的新任國民黨主席鄭麗文，由於黨主席朱立倫日前率全體黨務人員總辭，因此鄭麗文黨內人事安排是大家關注焦點。鄭麗文31日指出，她會慢慢的一梯次一梯次補足人力，她並透露，目前各地方黨部的人事安排都已大致底定，下週一就會正式對外宣布，其中跟前台北市黨部主委黃呂錦茹也有密切溝通。中時新聞網 ・ 4 小時前
美國總統川普(Donald Trump)今天(30日)表示，他已經指示國防部立即展開核武測試。這番言論一出，立即引來國際社會高度關注。俄羅斯當局表示，俄國並未進行核武測試，但若美方恢復核試，莫斯科將會跟進。中國外交部則回應，希望美方切實遵守「全面禁止核試驗條約」義務和暫停核試驗的承諾，以實際行動維護全球戰略平衡與穩定。 川普今天稍早在自家社群平台「真實社群」(Truth Social)發文表示，由於「其他國家的試驗計畫」，美國將「在對等基礎上」開始測試核武。 這將是美國33年來首次進行核試，對此核武大國俄羅斯表示，事前並未收到美方任何關於改變核試立場的通知。 克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)說：「川普總統在他的聲明中提到其他國家正在進行核武試驗。但到目前為止，我們並不知道有任何國家在進行測試。」 俄羅斯在10月21日與10月28日，分別測試了可攜帶核彈頭的「海燕式」(Burevestnik)核動力巡弋飛彈，以及一款具備核能力的核動力水下無人載具「海神」(Poseidon)。培斯科夫強調，這些武器測試與核武無關，並重申總統普丁(Vladimir Putin)的立場。中央廣播電台 ・ 23 小時前
民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶市公安局依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。前立委邱毅警告，沈伯洋可能面臨缺席審判和全球通緝，今後...聯合新聞網 ・ 1 天前
（中央社記者吳書緯台北31日電）國防部今天指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲5架次共機，其中3架次逾越海峽中線進入西南空域，並偵獲共艦6艘，總計中共11機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。中央社 ・ 10 小時前
[Newtalk新聞] 針對民眾黨主席黃國昌遭爆疑透過養狗仔跟拍政敵風波，有媒體報導，北檢偵辦狗仔團案進入核心，查金流與指揮鏈兩線並行，並指幾位被告將責任推給林姓攝影記者，切割黃的責任，另傳黃國昌及前永豐銀總經理張晉源2021年前後曾多次前往香港，質疑與凱思國際金流有無關係？對此，黃國昌今（31日）表示，他2020年卸任立委後，連簽證都沒申請，怎會去香港？點名《鏡報》中午前更正、公開道歉，否則一定追溯法律責任。 黃國昌上午於立法院議場會接受媒體聯訪，他說，再次呼籲《鏡電視》跟《鏡週刊》針對之前惡意造假的新聞，什麼時候要公開道歉？「我等了很久，拿不出任何證據」，甚至已清楚證明這是惡意造假的新聞，至今仍不公開道歉，痛批連基本的decency都沒有，今天《鏡報》接續造假，他連去香港申請簽證都不會過，早是公開資訊，結果今天竟沒記者敢掛名，用「政治組」知情人士說他2021年跟張晉源多次跑去香港，想用這種虛構的故事來抹紅，真是令人不齒。 黃國昌強調，他2014年、2016年曾想申請香港簽證去支持香港民主運動，但都沒有過，而他2020年卸任立委後，連簽證都沒申請，怎麼會去香港？請《鏡報》立即更正、公新頭殼 ・ 9 小時前
（中央社記者曾婷瑄河內30日專電）東南亞國協U19五人制足球冠軍聯賽28日抽籤，越南國旗被誤植為中國五星旗，引起越方高度不滿並正式抗議，稱「損害國家形象」。泰國主辦方立即致歉，部分網友不買帳，稱兩國有領土爭議，此事「關乎主權」。中央社 ・ 1 天前
民進黨立委沈伯洋遭中國重慶市公安局依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，事實上，沈伯洋去年就被中共列入「台獨頑固份子」懲戒名單，其父親經營的公司也遭中共懲處。而沈伯洋成立的「黑熊學院」，長期在台灣推動「全民防衛教育」，提升民眾抗敵意識，增加中共侵台難度，沈也因此成為中共鎖定對象。鏡報 ・ 22 小時前
美國財政部長貝森特說，中國已經同意，每年至少向美國採購2500萬公噸大豆，今年本季即將先採購1200萬公噸。太報 ・ 23 小時前
綜合路透社及CNN報導，中美元首會晤後，美國總統川普在Truth Social網站上發文稱，可能與中國達成一項規模非常大...聯合新聞網 ・ 1 天前
行政院拍板開放旅宿業引進移工，只要業者為本勞員工加薪，就有機會取得引進名額，盼藉此紓解服務業人力吃緊問題。不過學者提醒，...聯合新聞網 ・ 1 天前
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，美國能源部長賴特(Chris Wright)表示，如果北京減少向俄羅斯採購石油和天然氣，美國準備向中國出售更多石油和天然氣。賴特週四接受電視採訪時表示，美中之間存在大量互利交易的空間。美國是全球最大的石油和天然氣出口國，而中國是最大的進口國。繼美國總統川普本週出訪亞洲之後，賴特這位能源部長計畫在未來幾週，甚至有可能更早前往亞洲。在此次訪問期間，川普表示，他已與中國國家主席習近平和韓國總統李在明達成協議，他們將購買更多美國石油和天然氣。川普還在社交媒體平台Truth Social發文提及一項涉及阿拉斯加油氣的「規模非常大的」交易，但未透露更多細節。此前，川普表示，中國同意購買更多美國能源，作為更廣泛的貿易休戰的一部分。賴特在採訪中表示，美國在向韓國供應天然氣、石油以及核技術方面有很大的擴展空間。財訊快報 ・ 12 小時前
（中央社記者廖文綺上海30日電）中國大陸學者信強今天說，川習會對美中關係起到「企穩」作用，表明協商可解決部分問題，美中關係不會走向失控局面。未來將繼續觀察美方是否落實談判成果，若雙方都有誠意推動關係改善，明年川普訪中機率高。中央社 ・ 22 小時前
荷蘭的國會大選在29日提前舉行，中間派「民六六黨」領袖38歲的葉騰（Rob Jetten）在已經開出的98%選票中獲得26席，很可能會成為荷蘭史上最年輕而且是第一位公開出櫃的總理。葉騰在選舉中主打荷蘭要擺脫負面政治的衝擊，獲得許多選民認同。公視新聞網 ・ 23 小時前