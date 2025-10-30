中國與60多國簽引渡條約 林佳龍要求外館防範跨境鎮壓

沈伯洋說，「大家不要忘記喔，他們甚至連檢察官跟法官，都可以進入到他們懲戒的範圍，所以這個危險呢，並不是發生在我身上而已。」

強調自己恐怕「不會是唯一」，沈伯洋遭中國重慶公安局發布通報「立案調查」，指控他涉嫌分裂國家。

根據外交部報告指出，中國目前已經與俄羅斯等超過60個國家，簽訂刑事司法互助條約，並與60多國完成「引渡條約」簽署，恐怕都成為中共施壓他國、要求引渡台灣人或外國公民的工具。

民進黨立委羅美玲詢問，「換言之，就是說像王委員，或者是說沈伯洋委員，他們也是能到友好國家去，這種威脅是引起全世界，大家都認為是一個威權擴張，要如何因應？」 外交部長林佳龍回應，「我們不斷在宣導，然後也跟友好國家不斷針對這個東西交流。」

廣告 廣告

外交部表示，已多次通電各駐外館處，加強防範與因應中國跨境鎮壓或長臂管轄的可能性，並視情況調整旅遊警示。

而隨著中共持續透過發布懲獨名單、制裁措施，還擴大對象，從台灣政要逐漸延伸到軍方、受制裁人員的家屬、企業等進行懸賞。

一名任職華碩的中配錢麗，被披露在臉書經營解放軍社團、鼓吹武統，還在公司舉報同事與主管支持台獨等。陸委會30日首度證實，已經廢止她的台灣身分及戶籍。

民進黨立委王定宇表示，「用中華人民共和國的法律，在我們國家的境內恐嚇中華民國的公民，思想檢查。」

陸委會副主委沈有忠回應，「她還在電梯裡面張貼中國法律，我們在8月25日已經請移民署廢止錢女她的台灣身分跟戶籍，回到『居留』狀態，我們也在8月28日的時候，已經辦妥了廢止登記她的戶籍的部分。」

王定宇說，「妳來這個國家，不是為了愛這個國家，是為了消滅這個國家，我們就可以剝奪妳的國籍，錢麗就是一個好的例子。」陸委會副主委沈有忠回覆，「是。」

不僅在國內，陸委會也提醒國人到對岸除了注意風險，也記得使用「動態登錄系統」，因為光是從去（2024）年元旦到今（2025）年10月底為止，就已經接獲總共233人失聯、遭留置盤查或疑似遭限制人身自由，甚至還有不少的未曝光的黑數。

更多公視新聞網報導

憂中國跨境鎮壓台人 林佳龍：已要求外館加強防範

退休軍警赴中頻傳遭不當留置 陸委會證實近期已有8案

中國啟用「近便利」速辦台胞證 陸委會：名為惠台實則利中

