中國舉行南京大屠殺國家公祭 習近平未出席

2025年12月13日，中國舉行南京大屠殺死難者國家公祭儀式。翻攝央視



中國今天（12/13）舉行國家公祭儀式，悼念1937年南京大屠殺罹難者。雖然中國與日本關係正處於緊張，不過中國國家主席習近平並未出席儀式。

日中之間長期因歷史問題爭執不休。中國不斷提醒民眾南京大屠殺的歷史事件，稱日軍當時殺害30萬人；二戰後的盟軍法庭則將死傷人數定為14.2萬人，部分保守派日本政治人物和學者則否認曾發生屠殺。

中國今年7月上映以南京大屠殺為背景的電影《南京照相館》、9月又上映以日軍731部隊暴行為主題的《731》，再度掀起民間反日情緒。

日本首相高市早苗上月在國會的「台灣有事」發言，中國也強烈反彈，持續施壓要求高市撤回發言。

今天的悼念儀式在「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」舉行。中共組織部部長石泰峰致詞時，提及習近平在9月3日的紀念抗日戰爭勝利80週年閱兵式發表的談話。

石泰峰說：「歷史充分證明，中華民族是不畏強暴，自立自強的偉大民族。」他未直接提及高市早苗，但宣稱「歷史已經證明，也將繼續證明，任何企圖重燃軍國主義、挑戰戰後國際秩序、破壞世界和平穩定的行為都注定失敗，全世界熱愛和平、追求正義的人民不會容忍。」

在習近平執政後，中國於2014年首度設立南京大屠殺國家公祭日，習近平在當年的公祭儀式上發表講話，宣稱是要「不是要延續仇恨」，又稱「中日兩國人民應該世代友好下去」。

習近平上一次親自出席南京大屠殺國家公祭儀式是在2017年，當時並未發表談話。

中共建政逾70年來，經歷大躍進、大饑荒、文化大革命，造成數千萬人非正常死亡，但未曾以國家名義舉行任何公開公祭儀式。

