中國航天「黑色星期六」! 一天兩火箭失利 殘骸墜落民宅百米處引發恐慌

[Newtalk新聞] 中國航天日前在 12 小時內接連發生「長征三號乙」與「谷神星二號」的火箭飛行異常事故，任務均以失敗告終。與此同時，社群媒體流出的影像顯示，此前發射的「長征六號」火箭殘骸竟墜落在寧夏村落，距離民宅僅百餘公尺，政府卻僅慶祝「長征六號」發射成功，對殘骸墜落村莊一事隻字未提。





根據《新華社》報導，1 月 16 日凌晨 0 時 55 分，西昌衛星發射中心使用「長征三號乙」運載火箭發射實踐三十二號衛星，但在升空後出現飛行異常，宣告任務失敗，此次失利也打破了「長征系列火箭」連續 296 次發射成功的紀錄。

中國一日內兩起火箭發射失敗，引發網友討論。





同日中午 12 時 08 分，星河動力公司研製的「谷神星二號」運載火箭於酒泉衛星發射中心進行首次飛行試驗，同樣因飛行異常未能將衛星送入軌道，網友戲稱這次發射的是「谷神星二號地對地導彈」。一天之內兩次重大失敗，重創了中國商業航天板塊，今(19)日 A 股開盤後，相關概念股集體下挫，引發各界討論。有中國網友分享火箭起飛時隔熱材質斑駁掉落的特寫畫面，藉此自嘲：「正在剝落的是股民。」





與此同時，據 X 帳號「昨天」披露的影片顯示，1 月 13 日晚間，「長征六號」的火箭殘骸墜落在寧夏鹽池縣花馬池鎮柳陽堡村，伴隨著巨大的撞擊聲與火光。當地村民透露，殘骸掉落地點距離最近的住戶僅約 100 公尺。雖然官方事後聲稱已進行疏散，但現場影片顯示，仍有大量不知情的村民在殘骸附近活動，警報系統並未真正落實。對比官媒當天大肆慶祝「長六」發射成功的喜報，政府與媒體卻對殘骸墜落村莊一事隻字未提，引發網友嘲諷：「對村民來說，不被砸中只能聽天由命。」

