中國航母福建號航經台灣海峽

(德國之聲中文部）台灣國防部周三（12月17日）發布公告指，中國航空母艦“福建”號16日航經了台灣海峽，台灣軍方對其全程“綿密監控”，並公布一張黑白影像，顯示船上飛行甲板並無艦載機。

台灣國防部長顧立雄17日在立法院備詢時說，福建號可能是要赴上海長興島的造船廠進行缺點改進。

“福建”號剛於11月初在海南舉行入列授旗儀式，中國國家主席習近平也親自出席。這是入列儀式之後，福建號首度穿越台海此一敏感海域。

“福建”號上一次已知的穿越台海行動發生於今年9月，中國國防部發言人蔣斌當時稱它是前往南海展開科研試驗與訓練任務，是“航母建造過程中的正常安排，不針對任何目標”。

“福建”號是中國第三艘航母，也是第一艘由中國設計、研發、制造的航母，同時也是首艘電磁彈射型航母，縮短了中國在航母技術上與美國的差距。路透社指出，相較於前兩艘航母“遼寧”號和“山東”號，“福建”號能載運的重裝戰機數量和種類都更多。

（路透社）

