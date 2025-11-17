中國航空慘了！逾49萬張赴日機票取消 專家：衝擊比日本業者更大

中國國航。（圖／翻攝維基百科）

根據《南華早報》報導，日本首相高市早苗近日針對「台灣有事」的相關發言，引發中國強烈反應。中國外交部於11月14日對外發布呼籲，建議公民「近期暫勿前往日本」，此舉導致中日航空市場迅速出現劇烈震盪。

報導指出，自15日以來，中國各大航空公司的數據顯示，已有約49萬1000張原定飛往日本的機票被取消，約佔整體赴日預訂量的32％。英國航空情報公司OAG的高級分析師格蘭特（John Grant）分析，中日航線由中國航空公司占主導地位，此次事件對中國航空業的衝擊，恐遠超日本業者。

獨立航空分析師李漢明（音譯）則引述研究數據指出，受影響航班比例在11月16日一度升高至82.14％，11月17日也達75.6％的高位。他透露，17日的取消訂單量為新訂單的27倍，是自2020年初以來最大規模的單日取消潮。

李漢明並指出，受影響最嚴重的航線集中在上海飛往東京與大阪地區，估計因大量退票造成的總損失可能高達數十億人民幣，其中七成為來回機票。此外，根據世界經濟論壇先前資料，2020年2月新冠疫情初期，中國整體運能較2019年同期下滑達71％，創下歷史最大降幅。

為因應突發大量取消潮，中國三大國營航空公司中國國航、中國南方航空與中國東方航空，以及其他四家航空公司，上週六紛紛發布聲明，允許乘客免費退票或更改至12月31日前預訂的航班行程。

