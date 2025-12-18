中國航艦福建號剛通過台海！美國通知逾3500億對台軍售 外交部發聲了
記者陳思妤／台北報導
中國航空母艦福建號16日航經台灣海峽，外交部今（18）日表示，收到美國政府正式通知，行政部門已知會國會，將對台灣出售總額111億540萬美元（約3524.64億元台幣）8案軍售。
此次軍售包括，「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、及「魚叉飛彈可修件檢修」等共8案。
外交部指出，這是川普政府第二任期內宣布的第二批對台軍售，再次彰顯美國依據《台灣關係法》及「六項保證」，堅定履行對台安全承諾，並延續對台軍售常態化的政策，協助台灣維持足夠的自我防衛能力及建立強韌的嚇阻戰力。
外交部長林佳龍對此表示歡迎，誠摰感謝美方長期對區域安全及台灣自我防衛能力的支持，並欣見美國以具體行動落實其新版「國家安全戰略」（National Security Strategy，NSS）對台灣戰略地位及強化軍力以嚇阻台海衝突的重視。
外交部強調，面對中國在區域頻繁的軍事活動與灰色地帶挑釁、襲擾行徑，台灣秉持守護和平與自由的信念，將持續強化自身國防，展現自我防衛的堅定決心。台灣也將持續深化與美國及其他安全夥伴的合作，持續提升防衛能力與韌性，並歡迎國際社會繼續以具體行動，共同促進台海及區域的和平、穩定與繁榮。
