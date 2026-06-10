中國船隊頻侵擾！吳釗燮怒揭圖資：剩32海浬

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▲中國海警船曾於4月24日侵擾金門水域。（圖／海巡署官網）

[NOWNEWS今日新聞] 中國交通部自本月6日深夜起，宣布啟動所謂「台灣東部海域專項行動」，持續派出海警船舶侵擾我國東部周邊海域，並於7日至9日期間，非法襲擾航經台灣附近海域的貨輪，引發我方高度關注。對此，國安會秘書長吳釗燮昨（9）日在社群平台X上發布圖資，揭露中國船舶近期在台灣東部海域活動情形。

根據吳釗燮在X上公布的圖資，中國8日部署6艘船隻，在台灣東部約140浬處進行所謂「執法行動」，包括2艘中國海警船（CCG2502、CCG2304）、3艘中國海事安全管理局巡邏船（海巡06、08、09）及1艘救助打撈局船隻（東海救113）；然而，相關船隻昨日大幅朝台灣本島方向推進，距離一度僅剩32浬。

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吳釗燮昨發文指出，中國海巡船與海警船正在台灣專屬經濟海域（EEZ）內騷擾商船，企圖營造中華人民共和國擁有管轄權的假象。此種擴張主義行徑嚴重升高區域緊張局勢。我方呼籲該海域內所有商船無視中國海警的無線電呼叫。

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