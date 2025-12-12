中國艦艇東亞海域集結 學者：台需注意海上灰帶行動

（中央社記者吳書緯台北12日電）外媒報導，中國海軍、海警艦艇日前在東亞海域大規模集結，數量一度高達逾百艘。學者舒孝煌分析，共軍聯合作戰體系已經非常細緻，雖然高層將領遭到清洗，但不會影響作戰規畫執行，台灣則需注意相關疑為戰爭準備的海上灰帶行動。

路透社4日報導，中國海軍和海警艦艇在東海、南海以及太平洋海域進行大規模集結，期間數量一度超過100艘。

社團法人安全台灣學會理事長楊太源昨天以「中共海軍艦艇近期活動概況評析」為題，撰寫時事評析刊登於中共研究雜誌社官網指出，中共將「人海戰術」轉換成「船海戰術」，藉船海在爭議海域訓練，進而向周邊國家展現威懾力量，未來極可能會成為常態。

國防安全研究院副研究員舒孝煌告訴中央社記者，共軍在軍改後的作戰體系朝向美系發展，聯合作戰體系已經做得非常細緻，即便中共在四中全會對於高階將領的清洗，顯見依舊能執行區域大型行動，但在執行細節和力道可能會受到人事變動影響。

舒孝煌表示，此次中國海軍、海警艦艇大規模行動，可能只是因應政治情勢變化，主要是以軍事行動回應日本首相高市早苗所提出「台灣有事論」，而不是針對台灣，且從公開資訊顯示，目前台海周邊的中國船艦數量，是沒有特別增加的情況。

針對中國艦艇在東亞海域大規模集結，國防院研究員蘇紫雲認為，中國在戰略上的發展由陸權走向海權，且年底屬於固定的全軍戰備操演，雖然是例行性活動，卻結合政治性議題壓制東京，但相反的也坐實了中國威脅論，反而讓台灣與民主國家更加團結。

對於台灣的應處，楊太源在文章中認為，國軍雖宜重視多海聯動，中國軍艦、海警艦艇的增減變化，更應注重在台灣、澎湖、金門、馬祖、東引、烏坵、東沙等周邊海域的中共艦船數量暴增、艦型的變化，活動態樣的調整，並從中分析出活動規律與預警跡象，建立因應作為。

楊太源說，共軍和海警的訓練強度提升，現在全年可能都是訓練日，因此台灣海峽不論吹東北季風或是西南季風，都可能是共軍攻擊時間，國軍防衛作戰計畫應將此變化納入，並修正相關防衛作為。

雖然此次中國海軍、海警艦艇集結並未集中於台海，但舒孝煌指出，中國科學考察船、滾裝渡輪在台灣周邊出沒與破壞海纜等灰色地帶行動，公開資訊顯示頻次有所增加，都有可能是為了戰爭預作準備，台灣需要冷靜觀察相關活動。（編輯：翟思嘉）1141212