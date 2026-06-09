中國艦艇騷擾航經在我經濟海域外籍商船 陸委會：嚴重違犯國際法、國際公約
針對日本與菲律賓未來可能展開的專屬經濟海域（Exclusive Economic Zone, EEZ）及大陸礁層劃界談判，中國6日宣布展開「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」，派出共4艘海警船。今（9）日就傳出中共公務艦艇在我經濟海域，無端騷擾航經的外籍商船。我行政院大陸委員會對此表示，此行為嚴重違犯國際法及國際公約，破壞區域和平穩定，陸委會予以嚴厲譴責。
陸委會說明，依照我國內法、國際法及聯合國海洋法公約，中華民國享有領土及相關海域的主權與海洋權利，不容置疑與挑釁。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共在我東部海域沒有任何主權及管轄權，中共企圖藉此擴張主權範圍的詭計，絕對不會得逞。
陸委會強調，北京當局藉機尋釁滋事，我方絕不接受並嚴正抗議；我海巡署已密集監控，並以實際行動堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全，請國人放心。
更多新聞推薦
其他人也在看
大陸海警在台灣東部海域執法 國台辦讚「正義之舉」持續加強管控
日本與菲律賓啟動專屬經濟海域談判，大陸接連派出海警船與公務船，在台灣東部海域「執法」，我方海巡署也出動艦艇監控，引發雙方可能「擦槍走火」的擔憂。大陸國台辦今（10）日強硬表示，這是維護中國國家領土主權
北京觀察》日菲啟動劃界談判惹怒北京 國台辦「雙海夾擊」警告：台灣東部海域恐擦槍走火？
5月28日，日本與菲律賓宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸架（大陸棚）劃界談判，涉及區域與台灣東部外海EEZ高度重疊。兩國強調依《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）和平解決，不對第三方有法律約束力。對此，中國大陸表現出異於平常的不滿。大陸國台辦本月3日記者會和今天（10日）記者會接連對外發布相關立場說明，此舉將台灣問題無異於衝突邊緣。大陸國台辦10日舉行例行......
獨家／你敢信！警專午餐驚見2千隻龍蝦 學生嚇喊：太扯
警專過去曾被嫌棄伙食太差，一度引發議論，但這周菜單卻讓學生完全改觀！因為餐桌上竟然多出「2000隻龍蝦」。原來是因為正逢畢業季，校方也決定大手筆採購龍蝦、手扒雞等美食，讓全校師生都能加菜，周一更準備包子和粽子，希望畢業生面對特考，都能「包粽」!
中共侵擾我東部海域執法 張惇涵正告：藍色海疆寸土不讓
中國近年持續加大騷擾周邊國家的力度，我方偵獲中國「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」及「東海救113」等4艘公務船，自廈門港出港後航往我國西南海域，並沿我國限制水域線外航行。對此，行政院秘書長張惇涵今（6/10）天強調，中國無權在經濟海域干擾自由行情，不僅危害主權，也違反相關國際法，「藍色海疆，寸土不讓」。張惇涵呼籲，希望國會朝野政黨支持國軍、海巡的預算。
被誤認是中國媒體遭驅趕！ 主播高喊「來自台灣」韓國抗議群眾熱烈歡迎
南韓近選舉爆發爭議，首爾街頭連日來出現大規模抗議活動。台灣主播張倍滋7日前往當地連線報導，然而因為用中文採訪，一度被誤認是中國大陸媒體，遭到現場抗議民眾包圍驅趕，不過她臨危不亂解釋自己來自台灣，化解可能爆發的衝突，還意外掀起一股台灣媒體炫風。
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
如何辨識台灣人？大阪妹曝「講這2個字」秒露餡 2.6萬人笑翻
台灣人出國旅遊時，常因講中文而被誤認為來自中國大陸，但究竟有沒有什麼方法能讓外國人快速分辨台灣人？一名在台灣工作的日本大阪女生分享，若聽到有人脫口而出「切西瓜」或是結帳時說「LINE Pay」，幾乎就能判斷對方來自台灣。影片曝光後掀起熱議，不少網友也紛紛分享自己心中的「台灣人辨識密碼」。
陪黃仁勳扔餅乾遭罵爆！SK會長黑歷史超精彩 曾2度入獄創天價離婚費
近期因陪同NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳在街頭、親自向民眾發送零食，而受到關注的韓國SK海力士集團會長崔泰源，因一段「扔零食」傲慢眼神的畫面掀韓網罵爆。事實上崔泰源的爭議人生比韓劇劇情更加戲劇化，曾兩度入獄，甚至向媒體寫公開信承認有小三喊離婚，更創下南韓史上最高的贍養費！堪稱「世紀財閥渣男」。
中午來開匯／賴清德4個堅持獲高民意支持 邱垂正：現階段沒有台獨問題
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 陸委會主委邱垂正今（9）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，聚焦國民黨主席鄭麗文訪美、總統賴清德4個堅持、政府維持現狀路線，以及喜樂島聯盟日前公開信引發的爭議。邱垂正表示，和平應該依靠實力，不能依靠對岸領導人的善意，現階段沒有所謂台獨問題，只有防範被中共強制統一，或者被中共併吞的問題...
公車變「移動水簾洞」 乘客車內撐傘躲雨傻眼 員林客運：膠條日曬老化
受到滯留鋒面及西南風影響，彰化地區降下強降雨，許多民眾冒雨趕搭公車上班上學，沒想到坐進車內卻又再度「淋雨」。有乘客直擊，員林客運的車廂內嚴重漏水，整輛車成了移動式水濂洞，乘客不得已只好在車內撐起雨傘，才能避免被淋成落湯雞，忍不住搖頭痛批「真的很荒謬」。
陸委會對海峽論壇下禁令 國台辦批「假民主真獨裁」
由大陸主辦的第18屆海峽論壇即將召開，由於陸委會將海峽論壇定調為「中共統戰平台」，因此限制地方政府官員及人民團體參與，大陸國台辦發言人張晗今（10）日回擊。民進黨當局出於頑固「台獨」立場，只能禁錮台灣
惠台大禮包奏效！台中告別「兩岸機場沙漠」 7月起直飛兩大城
國民黨主席鄭麗文訪問大陸後，陸方祭出航班等惠台10項大禮包，事隔2個月，台中國際機場7月起將新增兩岸航線，包括成都以及青島。副市長鄭照新強調，航線開通雖涉及中央權責，市府仍持續爭取新航線、創造旅運需求。
台股強勢反彈一天又破功？專家示警「殺手級利空」：這2族群是重災區
台股日前受到國際情勢及市場賣壓衝擊，一度跌至42376點低檔，不過短短兩個交易日內便強勢反彈超過2300點，幾乎收復先前跌幅。對此，財經作家狄驤在臉書發文表示，台股9日雖然有不錯的反彈，但仍有2大利空不容忽視，重災區就是目前最熱門的功率元件與光通訊族群，無論行情如何，都要控制好部位，大不了這一次不賺，但仍要保留賺下一次行情的本金。狄驤表示，隨著台股在周一......
影/海巡破歷年來最大漁船走私案 查扣1.8噸30億毒品
海巡署破獲歷年來最大規模漁船走私毒品案，在貓鼻頭西方海域查獲屏東籍漁船非法走私三級毒品K他命重達1.8公噸，市價超過30億元，全案近日屏東地檢署依法起訴。
台灣竟「罕見開砲金正恩」！全因北韓配合中共做1事 外交部都說了
即時中心／高睿鴻報導同屬威權國家陣營的中國與北韓，近年在各領域密切合作，甚至呈現「抱團取暖」態勢，共同對抗世界民主陣營。為了向中共取得更多資源及援助，北韓當局「舔中」的力道似乎也逐漸增強，近年就連台灣議題的立場都高度一致，大力支持中國「一中原則」立場、完全無視我國主權；最近，北韓最高領導人金正恩會見中國國家主席習近平，再次公開力挺一中原則。對此，外交部發言人蕭光偉今（9）日表達嚴厲譴責。
回檔就是上車機會？法人點名下半年聚焦代理式AI、MLCC與太空經濟
【記者呂承哲／台北報導】美國5月非農就業數據優於預期，引發市場對聯準會政策轉向的擔憂，高估值AI科技股近期出現明顯修正。統一投信認為，本波下跌主要來自先前股市大漲後的籌碼過熱、部分企業財報未能滿足市場過高期待，以及總經數據帶來的短期干擾，在經濟基本面仍穩健、企業獲利持續上修的情況下，科技產業中長期成長趨勢並未改變，市場回檔反而提供長線投資人布局機會。
馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
暴雨狂炸「全台大進補」！南部猛灌「這水庫超慘竟0%」
生活中心／綜合報導梅雨鋒面持續為全台帶來豐沛雨量，水利署統計，自6月4日至9日止，全台水庫預估進帳超過2億噸水量，南部主要水庫也明顯受惠，曾文－烏山頭水庫系統預估增加約4300萬噸蓄水量，不過根據最新水情資料顯示，全台仍有多座水庫蓄水率偏低，其中高雄阿公店水庫仍維持0%蓄水率，成為全台唯一顯示「見底」的水庫，引發關注。
國民黨預計7月1日提名6縣市長拚連任 傳部分首長拒絕「不想太早進入選戰模式」
國民黨主席鄭麗文目前人在美國訪問，中常會暫停召開兩周，鄭麗文回台後就將召開行動中常會，全代會前將先去台東與澎湖，這被黨內認為是較為藍軍也不排斥鄭麗文到場的縣市；而目前還有包含基隆、台北、桃園、南投等6縣市藍軍首長是連任，黨中央預計7月1日的中常會上提名這些連任首長，但卻傳出部分首長不願這麼早被提名的聲音。國民黨全代會將在7月25日在北市成功高中登場，本次全代......
存款梭哈台股！她沒錢吃飯、繳電費：真要睡公園了 結局讓眾人看傻
近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒宛如搭上雲霄飛車。一名女子8日發文表示，因將手中僅有資金全數投入股市，導致連電費與餐費都付不出來，自嘲可能「真的要睡公園」。沒想到隨著昨（9）日盤勢翻紅，她又開心更新近況，表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，甚至打算吃麥當勞慶祝，貼文曝光後，引發網友熱議。