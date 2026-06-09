中國艦艇騷擾航經在我經濟海域外籍商船 陸委會：嚴重違犯國際法、國際公約

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行政院大陸委員會發言台。（圖／資料照片，圖源：翻攝自行政院大陸委員會YouTube）





針對日本與菲律賓未來可能展開的專屬經濟海域（Exclusive Economic Zone, EEZ）及大陸礁層劃界談判，中國6日宣布展開「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」，派出共4艘海警船。今（9）日就傳出中共公務艦艇在我經濟海域，無端騷擾航經的外籍商船。我行政院大陸委員會對此表示，此行為嚴重違犯國際法及國際公約，破壞區域和平穩定，陸委會予以嚴厲譴責。

陸委會說明，依照我國內法、國際法及聯合國海洋法公約，中華民國享有領土及相關海域的主權與海洋權利，不容置疑與挑釁。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共在我東部海域沒有任何主權及管轄權，中共企圖藉此擴張主權範圍的詭計，絕對不會得逞。

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陸委會強調，北京當局藉機尋釁滋事，我方絕不接受並嚴正抗議；我海巡署已密集監控，並以實際行動堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全，請國人放心。

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