中國芯片初創公司沐曦上市首日暴漲755%

（德國之聲中文網）中國高端芯片制造商沐曦（MetaX）周三（12月17日）在上海上市首日股價一度暴漲逾750%，反映市場對中國本土芯片廠商有望挑戰美國芯片巨頭英偉達（Nvidia）的期待。

投資者押注中國產芯片崛起

此前另一家中國芯片企業摩爾線程（Moore Threads）完成規模高達11億美元的首次公開募股（IPO），並在本月初上市後股價暴漲425%。

沐曦和摩爾線程均生產被稱為圖形處理器（GPU）的先進芯片，用於運行和訓練人工智能工具。

廣告 廣告

目前，GPU市場由英偉達（Nvidia）主導。受全球對人工智能的狂熱需求和樂觀預期推動，英偉達已成為全球市值最高的公司。

盡管沐曦和摩爾線程的規模遠不及英偉達，但分析人士指出，投資者看重的是中國加快發展芯片產業、最終有望與這家美國巨頭競爭的潛力。

沐曦在IPO中以每股104.66元人民幣（約合14.86美元）定價，募資約5.858億美元。上市後股價一度飆升至895元，漲幅高達755%，隨後小幅回落至730.34元。

出口管制松動

中美兩國為爭奪人工智能領域的主導地位展開激烈競爭。據報道，由於華盛頓對英偉達高端芯片實施出口限制，北京一直鼓勵科技企業更多使用國產芯片。

但美國總統特朗普上周表示，他已與中國國家主席習近平達成一致，允許英偉達向中國出口其先進的H200芯片。

H200芯片在技術上大約落後於英偉達最尖端產品18個月，而後者仍被禁止出口至中國。

盡管如此，這一舉措標志著特朗普對前任拜登時期實施的出口管制政策逐漸松動。

相關限制最早於2022年實施，理由是國家安全考量，包括擔憂中國軍方在技術上獲得相對美國的領先優勢。

政策扶持與資本加持

Tech Buzz China創始人馬睿（Rui Ma）本月對法新社表示，出口管制“在中國為高端芯片創造了一個受保護的市場空間”。

她指出，在政策支持和更為雄厚的資本環境疊加作用下，國產GPU和AI加速器企業如今所面臨的條件“遠優於以往周期”。

“因此，摩爾線程、寒武紀、沐曦、壁仞科技（Biren）以及燧原科技（Enflame）等公司，正吸引大量投資者的關注。”

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德才 (法新社)